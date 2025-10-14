Συνεχίζεται η πτώση στα cryptos καθώς η Κίνα αντεπιτίθεται στις ΗΠΑ - Γράφημα

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε κατά 2,9% φτάνοντας τα περίπου 112.500 δολάρια την Τρίτη, ενώ το Ether κατέγραψε πτώση άνω του 5% και έπεσε στα 4.000 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η εν λόγω πτώση συνέβη την ώρα που η Κίνα επέβαλε δασμούς στις αμερικανικές μονάδες της Hanwha Ocean μίας από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές εταιρείες της Νότιας Κορέας, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς κατά του κινεζικού ναυτιλιακού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 19 δισ. δολάρια είχαν χαθεί από την κεφαλαιοποίηση στην αγορά κρυπτονομισμάτων μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών κατά της Κίνας, με τις απώλειες να εντείνονται λόγω μοχλευμένων θέσεων, αυτόματων πωλήσεων και χαμηλής ρευστότητας σε ασυνήθιστες ώρες συναλλαγών, έπειτα από απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Κίνα για αυστηρότερους δασμούς λόγω των νέων ελέγχων στις εξαγωγές.

Οι αγορές cryptos ανέκαμψαν προσωρινά τη Δευτέρα, μειώνοντας τις απώλειές τους, αλλά τα περισσότερα από τα σημαντικότερα cryptos άρχισαν ξανά να κατρακυλούν. Το sell off του Σαββατοκύριακου αντικατόπτριζε μια σημαντική αναπροσαρμογή για τα κρυπτονομίσματα.

Οι επενδυτές απέσυραν 756 εκατομμύρια δολάρια από τα αμερικανικά Bitcoin και Ether exchange-traded funds τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας την αίσθηση αβεβαιότητας.

«Η αγορά εισέρχεται τώρα σε μια φάση σταθεροποίησης, που χαρακτηρίζεται από ανανεωμένη προσοχή, επιλεκτική ανάληψη κινδύνων και μια πιο προσεκτική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο στις αγορές spot όσο και στις αγορές παραγώγων», ανέφερε η εταιρεία ανάλυσης Glassnode σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: newmoney.gr