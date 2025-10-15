Ισραήλ: Θρίλερ με μία από τις 4 σορούς – Ενδέχεται να μην ανήκει σε ισραηλινό όμηρο

Σημειώνεται πως σήμερα αναμένεται να παραδοθούν άλλες 4 σοροί ενώ από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές πως η Χαμάς δεν γνώριζε το ακριβές σημείο που έχουν ταφεί και οι 28 σοροί των ομήρων που απήχθησαν από το Ισραήλ, καθώς ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από συντρίμμια.

Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν πως η Χαμάς είχε ενημερώσει πριν την υπογραφή της συμφωνίας ότι γνωρίζει σίγουρα που βρίσκονται 12 από τις 28 σορούς.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 7 σοροί. Ωστόσο, μια από τις σορούς δεν ανήκει σε ισραηλινό όμηρο αλλά σύμφωνα με τους Times of Israel εικάζεται ότι η σορός ανήκει σε κάτοικο της Γάζας.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια ομήρου που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς. Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

Παράλληλα τις προηγούμενες ώρες ταυτοποιήθηκαν ακόμα τέσσερις σοροί:

SSGT Tamir Nimrodi was kidnapped alive and was killed while in captivity at the age of 18. Uriel Baruch was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza. Eitan Levi was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza.

May their… pic.twitter.com/HWWZnie6Lm — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025

Όλα δείχνουν πως η επιστροφή και των 28 νεκρών ομήρων θα είναι ένα από τα αγκάθια της συμφωνίας.

Yossi was kidnapped alive from his home in kibbutz Beeri by Hamas terrorists. Yossi died while in captivity at the age of 53. CPT Daniel died during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza.

May their memories be a blessing. pic.twitter.com/ljFbjmwAAF — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025