Ισραήλ: Θρίλερ με μία από τις 4 σορούς – Ενδέχεται να μην ανήκει σε ισραηλινό όμηρο
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Θρίλερ με μία από τις 4 σορούς – Ενδέχεται να μην ανήκει σε ισραηλινό όμηρο

 15.10.2025 - 14:27
Ισραήλ: Θρίλερ με μία από τις 4 σορούς – Ενδέχεται να μην ανήκει σε ισραηλινό όμηρο

Μία ατελείωτη φρίκη βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όλα δείχνουν πως μία από τις 8 σορούς που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν ανήκει σε ισραηλινό όμηρο και μένει να ταυτοποιηθεί σε ποιον ανήκει.

Σημειώνεται πως σήμερα αναμένεται να παραδοθούν άλλες 4 σοροί ενώ από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές πως η Χαμάς δεν γνώριζε το ακριβές σημείο που έχουν ταφεί και οι 28 σοροί των ομήρων που απήχθησαν από το Ισραήλ, καθώς ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από συντρίμμια.

Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν πως η Χαμάς είχε ενημερώσει πριν την υπογραφή της συμφωνίας ότι γνωρίζει σίγουρα που βρίσκονται 12 από τις 28 σορούς. 

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 7 σοροί. Ωστόσο, μια από τις σορούς δεν ανήκει σε ισραηλινό όμηρο αλλά σύμφωνα με τους Times of Israel εικάζεται ότι η σορός ανήκει σε κάτοικο της Γάζας.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια ομήρου που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς. Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

 

Παράλληλα τις προηγούμενες ώρες ταυτοποιήθηκαν ακόμα τέσσερις σοροί: 

 

Όλα δείχνουν πως η επιστροφή και των 28 νεκρών ομήρων θα είναι ένα από τα αγκάθια της συμφωνίας.

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

