Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΣχιζοφρένεια: Δύο ουσίες «κλειδί» ξετυλίγουν το κουβάρι της διαταραχής
ΥΓΕΙΑ

Σχιζοφρένεια: Δύο ουσίες «κλειδί» ξετυλίγουν το κουβάρι της διαταραχής

 15.10.2025 - 15:58
Σχιζοφρένεια: Δύο ουσίες «κλειδί» ξετυλίγουν το κουβάρι της διαταραχής

Το κουβάρι του μυστηρίου της σχιζοφρένειας επιχειρούν να ξετυλίξουν οι επιστήμονες, καθώς ακόμη οι βιολογικές και νευρολογικές της βάσεις δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως.

Πρόκειται για μια σοβαρή και εξουθενωτική ψυχιατρική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από παραισθήσεις, αποδιοργανωμένη ομιλία και σκέψη, ψευδείς πεποιθήσεις για τον κόσμο ή τον εαυτό, δυσκολίες συγκέντρωσης και άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του ατόμου.

Αν και ορισμένες παλαιότερες μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου υποδηλώνουν ότι η σχιζοφρένεια σχετίζεται με ανώμαλα επίπεδα σιδήρου και μυελίνης στον εγκέφαλο, τα αποτελέσματα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής είναι αντιφατικά. Οι ερευνητές του King’s College London, του Hammersmith Hospital και του Imperial College London επιχειρούν να ρίξουν περισσότερο φως, διερευνώντας περαιτέρω αυτή την πιθανότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους δημοσιεύτηκαν στο Molecular Psychiatry.

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην υγιή λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ η μυελίνη είναι μια λιπαρή ουσία που σχηματίζει ένα περίβλημα γύρω από τις νευρικές ίνες, προστατεύοντάς τις και υποστηρίζοντας τη διεξαγωγή των ηλεκτρικών σημάτων.

«Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για πολλές νευρωνικές διεργασίες, αλλά η περίσσεια του προκαλεί οξειδωτική βλάβη, οπότε τα επίπεδα του στον εγκέφαλο διατηρούνται σε μια ευαίσθητη ισορροπία», εξήγησε ο Δρ Luke J. Vano, πρώτος συγγραφέας της μελέτης. «Μελέτες μαγνητικής τομογραφίας ευαίσθητης στον σίδηρο που εστιάζουν στη σχιζοφρένεια έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα, με αναφορές τόσο για αύξηση όσο και για μείωση. Δεδομένου ότι η μυελίνη η οποία αυξάνει τη μετάδοση των εγκεφαλικών σημάτων επηρεάζει τη μαγνητική τομογραφία που είναι ευαίσθητη στο σίδηρο, η διακύμανση της μυελίνης θα μπορούσε να δυσκολέψει την ερμηνεία» συμπληρώνει.

Η μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, ο Δρ. Vano και οι συνεργάτες του εξέτασαν τους εγκεφάλους 85 ατόμων που είχαν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και 86 αντίστοιχων ατόμων που δεν έπασχαν από τη νόσο. Για να μελετήσουν τους εγκεφάλους των συμμετεχόντων, αξιοποίησαν τη μαγνητική τομογραφία ευαίσθητη στο σίδηρο και στη μυελίνη, μια τεχνική απεικόνισης που επιτρέπει στους ερευνητές να ανιχνεύουν τα επίπεδα σιδήρου και μυελίνης σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

«Συγκρίναμε αυτά τα μέτρα για να ελέγξουμε αν οι μεταβολές του σιδήρου ή της μυελίνης ευθύνονται για τις διαφορές μεταξύ των ασθενών όσον αφορά τη μαγνητική ευαισθησία και συσχετίσαμε τα περιφερειακά μοτίβα με τους χάρτες έκφρασης γονιδίων μετά θάνατον, για να προσδιοριστούν οι πιθανές συνεισφορές των τύπων κυττάρων» διευκρίνισε ο Δρ. Vano.

Χρησιμοποιώντας πειραματικές τεχνικές, όπως ποσοτική χαρτογράφηση ευαισθησίας, τα αποτελέσματα των ερευνητών υπέδειξαν ότι:

Aνωμαλίες στα επίπεδα σιδήρου και συγκέντρωσης μυελίνης που επηρέαζαν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ατόμων που είχαν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

Οι επηρεαζόμενες περιοχές ήταν ο κερκοφόρος πυρήνας (caudate), το κέλυφος φακοειδούς πυρήνα (putamen) και η ωχρά σφαίρα (globus pallidus).

Τα ευρήματά τους συνάδουν με αυτά ορισμένων παλαιότερων μελετών και θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας της παθοφυσιολογίας της νόσου.

«Διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια είχαν χαμηλότερη μαγνητική ευαισθησία, υψηλότερη μέση διαχυτότητα και χαμηλότερη ανισοτροπία μαγνητικής ευαισθησίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι τόσο τα επίπεδα σιδήρου όσο και μυελίνης στον εγκέφαλο είναι χαμηλότερα. Αυτό ήταν πιο σημαντικό σε περιοχές πλούσιες σε ολιγοδενδροκύτταρα. Καθώς τα ολιγοδενδροκύτταρα χρησιμοποιούν σίδηρο για τη σύνθεση μυελίνης, αυτό συνδέει τη δυσλειτουργία των ολιγοδενδροκυττάρων με τη σχιζοφρένεια, υπογραμμίζοντας τον μηχανισμό που υποκρύπτεται ως σημαντικό πεδίο έρευνας» εξηγούν οι ερευνητές

Κοιτώντας μπροστά

Τα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τον τρόπο που οι ανεπάρκειες σιδήρου και μυελίνης ενδέχεται να παίζουν ρόλο στα διάφορα συμπτώματα της σχιζοφρένειας. Στο μέλλον, θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών θεραπειών για τη διαταραχή, οι οποίες ενδεχομένως να προωθήσουν την αποκατάσταση της μυελίνης ή να προσπαθήσουν να αυξήσουν τα επίπεδα σιδήρου.

«Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τους ίδιους δείκτες σε άτομα με διπολική διαταραχή και σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν σχιζοφρένεια», πρόσθεσε ο Δρ. Vano. «Επιπλέον, θα αξιολογήσουμε εάν μπορούν να προβλέψουν την ανταπόκριση σε ψυχιατρικές θεραπείες» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός στην Κύπρο γέμισε το πορτοφόλι του – «Εκτοξεύθηκε» το ποσό της επόμενης κλήρωσης
VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιοι είναι στο... ΟΡΙΟ και κινδυνεύουν να χάσουν ματς - ΟΛΕΣ οι κάρτες

 15.10.2025 - 15:51
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

  •  15.10.2025 - 12:52
Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

  •  15.10.2025 - 15:05
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

  •  15.10.2025 - 13:41
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

  •  15.10.2025 - 14:20
Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

  •  15.10.2025 - 15:34
Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

  •  15.10.2025 - 14:08
Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

  •  15.10.2025 - 12:00
Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

  •  15.10.2025 - 13:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα