ΔΙΕΘΝΗ

«Πειράζει αν στείλω στους Ουκρανούς μερικές χιλιάδες Tomahawk;» - Στο μυαλό του Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

 17.10.2025 - 19:27
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν απέσυρε το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων cruise Tomahawk στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Παρότι ο Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός να δεσμευθεί δημοσίως, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει σχέδια παράδοσης των όπλων εφόσον δοθεί η εντολή.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ δεν αναμένεται να ανακοινώσει την αποστολή των πυραύλων κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ωστόσο άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης. «Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν όταν ο πρόεδρος μείνει μόνος με τους Ουκρανούς», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ έχει δείξει τις τελευταίες εβδομάδες μεγαλύτερη προθυμία να επιτρέψει στο Κίεβο να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων. Η Ουκρανία θεωρεί ότι το σύστημα αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου, ενώ το ενδεχόμενο αποστολής του φέρεται να λειτουργεί ήδη ως διαπραγματευτική πίεση προς τη Μόσχα.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, προχώρησε σε μια ύστατη τηλεφωνική παρέμβαση περίπου 24 ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι, επιχειρώντας να ανακόψει τη συζήτηση για την αποστολή των πυραύλων. Η επικοινωνία κατέληξε σε μια συμφωνία για νέα συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη «εντός περίπου δύο εβδομάδων», σύμφωνα με τον Τραμπ — μια εξέλιξη που εκτιμάται ότι προσφέρει στη Μόσχα περισσότερο χρόνο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει όλο και πιο αποφασισμένος να προωθήσει μια ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τις στρατιωτικές του απειλές. «Του είπα: "Θα σε πείραζε αν έδινα μερικές χιλιάδες Tomahawk στους αντιπάλους σου;" Το είπα ακριβώς έτσι», ανέφερε αργότερα σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως ο Πούτιν «δεν ενθουσιάστηκε» με την ιδέα. Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης σχολίασε ότι πρόκειται για «ζήτημα διαπραγματευτικής ισχύος», εξηγώντας: «Δεν θα εγκαταλείψει αυτή την απειλή έως ότου πάψει να είναι απαραίτητη».

Άλλος κυβερνητικός παράγοντας επιβεβαίωσε στο CNN ότι ο Τραμπ εστιάζει πρωτίστως στη διπλωματική οδό για τον τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας την πιθανότητα αποστολής Tomahawk ένα εργαλείο πίεσης προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ, ο Πούτιν φέρεται να υποστήριξε στη συνομιλία ότι οι Tomahawk δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, αλλά θα προκαλούσαν ανεπανόρθωτη ζημιά στις αμερικανορωσικές σχέσεις. Επίσης, προειδοποίησε ότι η αποστολή των πυραύλων θα άλλαζε ριζικά το επίπεδο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο, καθώς πιθανότατα θα απαιτούσε την παρουσία Αμερικανών χειριστών.

Πηγή: protothema.gr

