Δολοφονία Δημοσθένους: Βρέθηκε η μοτοσικλέτα των εκτελεστών - Ο φονικός γρίφος της Λεμεσού που συγκλονίζει την Κύπρο

Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε μετά από πληροφορία που δόθηκε στην αστυνομία, σε παραλιακή περιοχή της Λεμεσού. Μοιάζει με τη μοτοσικλέτα η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες μετά που πυρπόλησαν το βαν με το οποίο διέπραξαν τη δολοφονία.

Η μοτοσικλέτα έχει μεταφερθεί στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού για περαιτέρω έρευνες και εξετάσεις.

Τα ευρήματα από τη νεκροτομή

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από τη νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του Δημοσθένους οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε.

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για εντοπισμό τον δραστών εκτέλεσαν το στυγερό έγκλημα. Οι ανακριτές έχουν εντοπίσει κάλυκες από πυροβόλο όπλο στο όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ πλησίον της σκηνής βρέθηκε καπέλο που φαίνεται να ανήκει σε έναν εξ αυτών. Τα τεκμήρια έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, με τις Αρχές να ελπίζουν πως θα αποδειχθούν καθοριστικά για την ταυτοποίηση των δραστών.

Ήδη έχει ληφθεί αριθμός καταθέσεων, οι οποίες αξιολογούνται προσεκτικά, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει να «χτενίζει» περιοχές της Λεμεσού, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.