Η Μαρίνα Λεμεσού απέκτησε το δικό της ελληνικό kitchen & bar γεύσης – Με την υπογραφή του σεφ Andrew Tzo

Στο «Δέλτα», το νέο πρότζεκτ της PNS Restaurants, ενός από τους πιο επιτυχημένους ομίλους εστιατορίων στη Λεμεσό, κάτω από την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται εστιατόρια όπως το Epsilon Resto Bar, Gazebo Mare και τις ψησταριές Kouzina, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία ενός ταλαντούχου σεφ, πρωταγωνιστεί το ελληνικό ταμπεραμέντο.

Το Δέλτα θα το βρεις στο κτήριο όπου κάποτε στεγαζόταν το The Yacht Club στη Μαρίνα της πόλης, έχει casual dining φιλοσοφία, προτείνοντας προσεγμένα πιάτα, μέσω ενός μενού φέρει την υπογραφή του βραβευμένου ως Σεφ της Χρονιάς στα Cyprus Eating Awards, σεφ Ανδρέα Ανδρέου (ο οποίος βρίσκεται πίσω από κορυφαία γαστρονομικά project του νησιού, όπως Tocayo, Rocas Experience, Nema, Rokoko).

Το πιο νέο ελληνικό kitchen + bar στη Μαρίνα Λεμεσού —εκεί όπου κάθε πιάτο σε προκαλεί, κάθε κοκτέιλ αφηγείται μια ιστορία και κάθε βράδυ λάμπει από μουσική, γέλιο και ελληνικό ταμπεραμέντο- είναι κομψό και πολύ προσεγμένο. Από το ψηλοτάβανο εσωτερικό του, που έχει υπέροχη θέα στη θάλασσα, ξεχωρίζουν το ξύλινο πάτωμα, τα εντυπωσιακά φωτιστικά με τα λουλούδια, οι θεατράλε κουρτίνες και τα σερβίτσια, ενώ χρωματικά το μαύρο (στα τραπέζια και τις καρέκλες) δένει αρμονικά με το χρώμα του ξύλου. Ξεχωριστά είναι και τα τραπεζάκια που τοποθετήκαν στον εξωτερικό χώρο, που απολαμβάνει τη θέα της θάλασσας και των ελλιμενισμένων στη μαρίνα γιοτ, ενώ οι υπέροχες ομπρέλες ολοκληρώνουν την κομψή του εικόνα!

Όσο για το φαγητό, το μενού θα έχει κατεύθυνση ελληνική-μεσογειακή, ενώ έμφαση δίνεται στη χρήση των πιο φρέσκων υλικών -πολλών εκ των οποίων ντόπια και εποχιακά.

Στο Delta, σημαντικό κομμάτι είναι και η φιλοξενία, εξ ου και οι άνθρωποί του σκοπεύουν να σε κάνουν να νιώσεις σαν στο σπίτι σου, προσφέροντας σου καλό φαγητό, fancy ποτά και ίσως τα πιο ανεβαστικά vibes σε ολόκληρη την πόλη!

Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 25056 666

* Πηγή: checkincyprus.com