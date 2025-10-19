Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Μαρίνα Λεμεσού απέκτησε το δικό της ελληνικό kitchen & bar γεύσης – Με την υπογραφή του σεφ Andrew Tzo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Μαρίνα Λεμεσού απέκτησε το δικό της ελληνικό kitchen & bar γεύσης – Με την υπογραφή του σεφ Andrew Tzo

 19.10.2025 - 14:35
Η Μαρίνα Λεμεσού απέκτησε το δικό της ελληνικό kitchen & bar γεύσης – Με την υπογραφή του σεφ Andrew Tzo

Η Μαρίνα Λεμεσού, μόλις υποδέχθηκε το νέο της εστιατόριο, ονόματι Δέλτα συμμέθεξις.

Στο «Δέλτα», το νέο πρότζεκτ της PNS Restaurants, ενός από τους πιο επιτυχημένους ομίλους εστιατορίων στη Λεμεσό, κάτω από την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται εστιατόρια όπως το Epsilon Resto Bar, Gazebo Mare και τις ψησταριές Kouzina, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία ενός ταλαντούχου σεφ, πρωταγωνιστεί το ελληνικό ταμπεραμέντο.

Το Δέλτα θα το βρεις στο κτήριο όπου κάποτε στεγαζόταν το The Yacht Club στη Μαρίνα της πόλης, έχει casual dining φιλοσοφία, προτείνοντας προσεγμένα πιάτα, μέσω ενός μενού φέρει την υπογραφή του βραβευμένου ως Σεφ της Χρονιάς στα Cyprus Eating Awards, σεφ Ανδρέα Ανδρέου (ο οποίος βρίσκεται πίσω από κορυφαία γαστρονομικά project του νησιού, όπως Tocayo, Rocas Experience, Nema, Rokoko).

Το πιο νέο ελληνικό kitchen + bar στη Μαρίνα Λεμεσού —εκεί όπου κάθε πιάτο σε προκαλεί, κάθε κοκτέιλ αφηγείται μια ιστορία και κάθε βράδυ λάμπει από μουσική, γέλιο και ελληνικό ταμπεραμέντο- είναι κομψό και πολύ προσεγμένο. Από το ψηλοτάβανο εσωτερικό του, που έχει υπέροχη θέα στη θάλασσα, ξεχωρίζουν το ξύλινο πάτωμα, τα εντυπωσιακά φωτιστικά με τα λουλούδια, οι θεατράλε κουρτίνες και τα σερβίτσια, ενώ χρωματικά το μαύρο (στα τραπέζια και τις καρέκλες) δένει αρμονικά με το χρώμα του ξύλου. Ξεχωριστά είναι και τα τραπεζάκια που τοποθετήκαν στον εξωτερικό χώρο, που απολαμβάνει τη θέα της θάλασσας και των ελλιμενισμένων στη μαρίνα γιοτ, ενώ οι υπέροχες ομπρέλες ολοκληρώνουν την κομψή του εικόνα!

Όσο για το φαγητό, το μενού θα έχει κατεύθυνση ελληνική-μεσογειακή, ενώ έμφαση δίνεται στη χρήση των πιο φρέσκων υλικών -πολλών εκ των οποίων ντόπια και εποχιακά.

Στο Delta, σημαντικό κομμάτι είναι και η φιλοξενία, εξ ου και οι άνθρωποί του σκοπεύουν να σε κάνουν να νιώσεις σαν στο σπίτι σου, προσφέροντας σου καλό φαγητό, fancy ποτά και ίσως τα πιο ανεβαστικά vibes σε ολόκληρη την πόλη!

Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 25056 666

* Πηγή: checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Το νέο τρυφερό καρέ από την απογευματινή τους έξοδο
Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή
Ιωάννα Τούνη: Όσα έγιναν στο bachelorette στο Λας Βέγκας – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες και τα βίντεο
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σίσσυ Χρηστίδου για Σκορδά: «Ήταν η πρώτη παραδοχή της σχέσης της - Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»

 19.10.2025 - 14:21
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Επί ποδός η Πυροσβεστική - Μαίνεται πυρκαγιά στην Επ. Πάφου

 19.10.2025 - 14:51
Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

  •  19.10.2025 - 07:25
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή

Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή

  •  19.10.2025 - 11:19
LIVE – Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι: Όλες οι εξελίξεις από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

LIVE – Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι: Όλες οι εξελίξεις από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

  •  19.10.2025 - 09:15
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Έκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»

Έκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»

  •  19.10.2025 - 13:36
Στον αέρα η εκεχειρία: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα - Οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές

Στον αέρα η εκεχειρία: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα - Οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές

  •  19.10.2025 - 12:07
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

  •  19.10.2025 - 11:30
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

  •  19.10.2025 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα