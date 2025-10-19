Ecommbx
Δύο νέα εντάλματα σύλληψης για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο νέα εντάλματα σύλληψης για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους

 19.10.2025 - 15:52
Δύο νέα εντάλματα σύλληψης εξέδωσε η Αστυνομία σε σχέση με τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή (17/10) στη Λεμεσό, με θύμα τον γνωστό επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εντάλματα αφορούν δύο πρόσωπα τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τη μεταφορά και διακίνηση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση. Οι δύο ύποπτοι αναζητούνται από την Αστυνομία, ενώ έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για εντατικοποίηση των ερευνών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και τη σύλληψη του 44χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Ο ύποπτος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και εμπρησμό και κλοπή οχήματος.

Παράλληλα, οι ανακριτές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις επιστημονικές εξετάσεις σε τεκμήρια που εντοπίστηκαν στη σκηνή του εγκλήματος και σε καμένα υπολείμματα οχήματος που εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία.

