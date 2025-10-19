Φιθνοπωρινό «κοκτέιλ» - Άνεμοι, σκόνη και βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, αναμένεται να παρατηρούνται και αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μεταβλητοί, 3 μποφόρ, αλλά παροδικά στα προσήνεμα θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοδυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, ενδέχεται να παρατηρηθούν και αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά σε υπήνεμες περιοχές μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ το απόγευμα πιθανόν να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα νότια. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, με το ενδεχόμενο μεμονωμένων, κυρίως ελαφρών, βροχών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη και μικρή πτώση την Πέμπτη, για να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.