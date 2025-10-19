Αναμένονται νέες συλλήψεις για τη γκανγκστερική δολοφονία του Δημοσθένους – «Μίλησαν» τα τεκμήρια και οι κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, τις επόμενες ώρες αναμένονται άλλες δύο νέες συλλήψεις, που αφορούν πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αγοραστών» της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών από τη σκηνή του εμπρησμού του βαν.

Τα δύο πρόσωπα φέρονται να αγόρασαν τη μοτοσικλέτα έναντι 800 ευρώ, από 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή που τελεί υπό κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να συνεργάζεται με τις Αρχές και να έχει κατονομάσει τους αγοραστές.

Το σκούτερ μεγάλου κυβισμού εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε χόρτα, ενώ το βαν των δραστών είχε προηγουμένως καεί σε χωματόδρομο στην οδό Ποταμιάς.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τους εκτελεστές να παρακολουθούν τον Δημοσθένους τις προηγούμενες ημέρες και να δρουν οργανωμένα την ώρα της δολοφονίας, στις 9:22 το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να προσπαθεί να συμπληρώσει το παζλ του συμβολαίου θανάτου.