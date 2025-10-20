Ecommbx
«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»: Κάνει πρεμιέρα με τον επιτυχημένο παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου
LIFESTYLE

«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»: Κάνει πρεμιέρα με τον επιτυχημένο παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου

 20.10.2025 - 12:40

 20.10.2025 - 12:40
«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»: Κάνει πρεμιέρα με τον επιτυχημένο παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου

Σε νέα μέρα και ώρα η εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος

Το δημοφιλές και βραβευμένο talk-show «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν σε νέα μέρα και ώρα προβολής.

Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ, θα φιλοξενεί σπουδαίες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, πολιτικού, αθλητικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο που έχουν κάτι σημαντικό να πουν. Το μακροβιότερο talk-show της κυπριακής τηλεόρασης θα συνεχίσει και φέτος να παρουσιάζει σπάνιους καλεσμένους που δεν μιλάνε συχνά στην τηλεόραση.

Πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο πιο επιτυχημένος παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης δίνει την πιο εξομολογητική συνέντευξη της ζωής του σε μια εκπομπή που θα συζητηθεί. Λόγω της πολύχρονης γνωριμίας και φιλίας τους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλάει ανοιχτά στον Τάσο Τρύφωνος για τα παιδικά του χρόνια, τις σχέσεις με τους γονείς του, τις δύσκολες και «σκοτεινές» περιόδους της ζωής του, το γιο του Αναστάση, τη σχέση με τη μητέρα του γιου του, αλλά και αν θα παντρευτεί με την νυν σύντροφο του. Μιλάει επίσης για το τηλεοπτικό τοπίο σήμερα, τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του αλλά και τη ζωή του εκτός τηλεόρασης.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» σε μια προσωπική εξομολόγηση που δεν πρέπει να χάσετε, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

