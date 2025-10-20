H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Το νέοι δρομολόγιο θα ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Οι πτήσεις θα εκτελούνται 3 φορές την εβδομάδα, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη γοητεία της Μπρατισλάβας ή να επισκεφθούν τη Λάρνακα για επαγγελματικούς και τουριστικούς λόγους.

Η Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας, συνδυάζει τη γοητεία μιας μεσαιωνικής πόλης με σύγχρονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στα στενά δρομάκια της Παλιάς Πόλης, να απολαύσουν τη θέα από το εμβληματικό κάστρο και να ανακαλύψουν τη ζωντανή γαστρονομική και πολιτιστική της σκηνή. Η νέα αυτή διαδρομή ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Wizz Air να προσφέρει προσιτές και άνετες ταξιδιωτικές επιλογές σε όλη την Ευρώπη, συνδέοντας την Κύπρο με τη Σλοβακία μέσω ενός δημοφιλούς και προσιτού προορισμού.

H Olivia Harangozo, Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας της Wizz Air δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε ακόμη μία νέα διαδρομή από την Κύπρο. Με την έναρξη του νέου μας δρομολογίου Λάρνακα–Μπρατισλάβα, συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το δίκτυό μας και να παρέχουμε πιο προσιτές επιλογές ταξιδιού στους επιβάτες μας. Η Κύπρος και η Σλοβακία είναι πλέον ακόμη πιο κοντά, χάρη στις αποδοτικές και προσιτές αεροπορικές μας συνδέσεις.»

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα wizzair.com και μέσω της εφαρμογής της Wizz Air.

Από ποια τιμή αρχίζουν τα εισιτήρια