Όταν η ζωή αντιγράφει την τέχνη: Δόθηκαν σε λανθασμένες οικογένειες στο μαιευτήριο – 35 χρόνια μετά συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Οι δύο γυναίκες από την Αυστρία μεγάλωσαν σε διαφορετικές οικογένειες, χωρίς να γνωρίζουν πως είχαν ανταλλαγεί κατά λάθος στο μαιευτήριο και χωρίς να φαντάζονται πως η αλήθεια θα αποκαλυπτόταν 35 χρόνια αργότερα.

Η Doris Grünwald και η Jessica Baumgartner, γεννήθηκαν πρόωρα τον Οκτώβριο του 1990 στο νοσοκομείο LKH-Uniklinikum στην πόλη Graz. Λίγο μετά τη γέννησή τους, και λόγω ενός ανθρώπινου λάθους, τα μωρά δεν δόθηκαν στις σωστές οικογένειες.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Το 2012, όταν η Doris δώρισε αίμα, ανακάλυψε ότι η ομάδα αίματός της δεν ταίριαζε με αυτή της μητέρας της. Ένα απλό τεστ οδήγησε σε μια μεγάλη αλήθεια: δεν ήταν βιολογικό παιδί των γονιών που την είχαν μεγαλώσει, της Evelin και του Josef Grünwald.

Η ιστορία είχε δημοσιοποιηθεί το 2016 από το αυστριακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ORF, όμως τότε δεν είχε εντοπιστεί η άλλη οικογένεια.

Πώς βρέθηκαν οι οικογένειες

Την ίδια περίπου περίοδο, η Jessica, η οποία μεγάλωσε λίγο πιο μακριά, με τους Herbert και Monika Derler, ανακάλυψε, λόγω της εγκυμοσύνης της, ότι η ομάδα αίματός της δεν ταίριαζε με των γονιών της. Ο γιατρός της ανέφερε την υπόθεση της ανταλλαγής βρεφών και την ενθάρρυνε να την ερευνήσει περισσότερο.

Έτσι η Jessica εντόπισε τη Doris μέσω Facebook. Οι δυο τους συναντήθηκαν και, όπως δήλωσε η Jessica σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του ORF, ήταν σαν να γνώριζε «μια αδελφή». Η Doris συμπλήρωσε: «Ταιριάξαμε αμέσως. Ήταν ένα απερίγραπτα όμορφο συναίσθημα».

Η επανένωση και τα πρώτα συναισθήματα

Οι δύο οικογένειες συναντήθηκαν τελικά πρόσφατα, παρουσία τηλεοπτικού συνεργείου. Η Monika Derler, η γυναίκα που μεγάλωσε τη Jessica, δήλωσε αρχικά πώς ένιωσε ένα «συναισθηματικό χάος, αλλά η Jessica θα είναι πάντα το παιδί μας. Και όταν είδα τη Doris, σκέφτηκα: είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα».

Αντίστοιχα, η Evelin Grünwald τόνισε: «Για μένα, η οικογένειά μας μόλις μεγάλωσε», με τον σύζυγό της να δηλώνει πως ένιωσε «ανακούφιση».

Το νοσοκομείο LKH-Uniklinikum παραδέχθηκε το λάθος του μέσω του διευθυντή λειτουργίας Gebhard Falzberger, ο οποίος εξέφρασε βαθιά λύπη και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της διοίκησης και του προσωπικού.

Η νομική δικαίωση που ζήτησαν

Το 2016, οι Grünwald συμβουλεύτηκαν δικηγόρο και αποφάσισαν να υιοθετήσουν επίσημα τη Doris, εξασφαλίζοντας τα κληρονομικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έλαβαν αποζημίωση από το νοσοκομείο. Πλέον, και οι Derler κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, για νομική αναγνώριση και για αποζημίωση.

Όπως δήλωσε η Jessica, νιώθει ανακουφισμένη που πλέον υπάρχει σαφήνεια, όμως δεν κρύβει ότι βιώνει ανάμεικτα συναισθήματα: «Είναι κάτι τεράστιο συναισθηματικά. Έχει όμορφες πλευρές, αλλά και πολύ πόνο».

