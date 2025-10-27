Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσε ο πέλεκυς σε 56χρονο - Κρίθηκε ένοχος για εισαγωγή ναρκωτικών στην Κύπρο

 27.10.2025 - 13:00
Έπεσε ο πέλεκυς σε 56χρονο - Κρίθηκε ένοχος για εισαγωγή ναρκωτικών στην Κύπρο

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 11 χρόνων, σε άνδρα ηλικίας 56 ετών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής, σε κατηγορίες που αφορούν εισαγωγή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, όταν στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 16 κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 56χρονος έφτασε στις 24 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τη Βαρκελώνη μέσω Βελιγραδίου, όταν μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, εντόπισαν στις αποσκευές του δύο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη βάρους 16 κιλών.

Η έρευνα που διενεργήθηκε στις αποσκευές του 56χρονου, έγινε στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο.

Ο άνδρας συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών, της παράνομης προμήθειας ναρκωτικών από άλλο πρόσωπο και της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο και εναντίον του καταχωρήθηκε υπόθεση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τη υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, με νέα δεδομένα να έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας.

