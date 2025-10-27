Νέα αναστάτωση στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς - Εξωσχολικοί προσπάθησαν να εισβάλουν στο σχολείο για να επιτεθούν σε μαθητές
27.10.2025 - 12:48
Νέα προσπάθεια επίθεσης στο Γυμνάσιο στο Πλατύ Αγλαντζιάς έκαναν εξωσχολικοί το πρωί της Δευτέρας (27/11), μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10)σε βάρος 14χρονου και του πατέρα του από ομάδα εξωσχολικών εντός του Γυμνασίου.
Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, Ανδρέας Πιερίδης, οι εξωσχολικοί προσπάθησαν να μπουν στο σχολείο για να επιτεθούν σε μαθητές. Ωστόσο, λόγω των περιπολιών της Αστυνομίας, απετράπη η είσοδός τους στο σχολείο.
Σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή κυκλοφορούν δύο-τρεις ομάδες, ενώ κάθε μεσημέρι βρίσκονται έξω από το σχολείο και παρενοχλούν τα παιδιά.