Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑφεντικό «συνελήφθη» σε εξευτελιστική στιγμή όταν ξέχασε το Zoom μετά από συνάντηση: Το βίντεο που έγινε viral
LIKE ONLINE

Αφεντικό «συνελήφθη» σε εξευτελιστική στιγμή όταν ξέχασε το Zoom μετά από συνάντηση: Το βίντεο που έγινε viral

 28.10.2025 - 08:31
Αφεντικό «συνελήφθη» σε εξευτελιστική στιγμή όταν ξέχασε το Zoom μετά από συνάντηση: Το βίντεο που έγινε viral

«Προσοχή στο Zoom», λέει σε ένα βίντεο που έγινε viral ένας εργαζόμενος μετά από ένα ατυχές περιστατικό που είχε το αφεντικό του.

Οι χρήστες του TikTok έμειναν άφωνοι όταν ένας εργαζόμενος θυμήθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όπου το αφεντικό του ξέχασε την κάμερα του Zoom ανοιχτή μετά το τέλος της συνάντησης.

Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,4 εκατομμύρια προβολές, ο Nick (@nickfromohio) παρότρυνε τους ανθρώπους «να κλείνουν ή να τερματίζουν οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλο άτομο πριν αποφασίσουν να κάνουν οτιδήποτε άλλο μέσα στη μέρα, αλλιώς μπορεί να καταλήξετε σαν εμένα».

Ο Nick εξήγησε ότι είχε αποχωρήσει από τη συνάντηση δύο λεπτά νωρίτερα. Έκλεισε την κάμερά του και πήρε το φαγητό του για να δει ένα βίντεο στο YouTube. Όταν επέστρεψε στο λάπτοπ, παρατήρησε ότι το φωτάκι της κάμερας ήταν ακόμη ανοιχτό.

«Πηγαίνω να κλείσω την εφαρμογή του Zoom, και τι βλέπω; Βλέπω το αφεντικό μου ακόμα στην κάμερα, στο βάθος του γραφείου του, ξαπλωμένο στο πάτωμα με…» συνέχισε ο Nick, και καταπίνοντας με δυσκολία, πρόσθεσε: «Ξαπλωμένο στο πάτωμα με τα δάχτυλα των ποδιών του γυμνά. Και υπήρχε εκεί μια άγνωστη γυναίκα για μένα. Δεν ήταν η γυναίκα του. Και του έβαζε φυστικοβούτυρο στα πόδια».

 

 

Δεν έχει γίνει σαφές αν το περιστατικό είναι αληθινό ή αν το έβγαλε από το μυαλό του ο εργαζόμενος TikToker για χάρη της δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ένα δίδαγμα από όλο αυτό, είναι ότι πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε πως η κάμερα έχει κλείσει όταν τελειώνει μια συνάντηση. Ο Nick στη συνέχεια εξέφρασε τον φόβο του για το αν θα «απολυθεί» ή αν θα «έχει δουλειά για πάντα».

Μετά την δημοσίευση δεν άργησαν τα σχόλια από τους χρήστες του TikTok, με έναν να γράφει: «Τι εννοείς να συνεχίζει να συμβαίνει; Πότε άλλοτε συνέβη κάτι τέτοιο;» Κάποιος άλλος αστειεύτηκε: «Απλώς να αναφέρεις το φυστικοβούτυρο σε συζήτηση μερικές φορές. Επέβαλε κυριαρχία». Ωστόσο, πολλοί αναρωτήθηκαν αν η ιστορία είναι πραγματική εκφράζοντας τις αμφιβολίες τους.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ουσία που ξανανιώνει τον εγκέφαλο – Τι δείχνει έρευνα

 28.10.2025 - 08:14
Επόμενο άρθρο

Το πανόραμα της 8ης αγωνιστικής (ΒΙΝΤΕΟ)

 28.10.2025 - 08:38
Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή φαίνεται να προκύπτει σχετικά με συλληφθέντα που μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση για τον φόνο Δημοσθένους. Πρόκειται για τον 39χρονο ομογενή, που η Αστυνομία τον έδειχνε ως το πρόσωπο που κινήθηκε με το διπλοκάμπινό του, φορώντας κίτρινη μπλούζα στις σκηνές του φόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

  •  28.10.2025 - 08:54
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

  •  28.10.2025 - 07:52
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου

  •  28.10.2025 - 07:36
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

  •  28.10.2025 - 08:45
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

  •  28.10.2025 - 08:02
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για δοξολογία και παρελάσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πώς να αποφύγετε την κίνηση

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για δοξολογία και παρελάσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πώς να αποφύγετε την κίνηση

  •  28.10.2025 - 07:35
Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα

  •  28.10.2025 - 07:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.10.2025 - 07:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα