Η Amazon ανακοίνωσε 14.000 απολύσεις ενόψει επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη

Στην ανακοίνωση της εταιρείας, η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού Μπεθ Γκαλέτι χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «την πιο μετασχηματιστική τεχνολογία μετά το διαδίκτυο» και υπογράμμισε ότι «επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καινοτομούν ταχύτερα από ποτέ». Όπως εξήγησε, «πρέπει να οργανωθούμε με πιο ευέλικτο τρόπο, με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας και μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών, ώστε να κινούμαστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τους πελάτες και την επιχείρησή μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, είχε ήδη προϊδεάσει για μειώσεις προσωπικού σε εσωτερικό του σημείωμα τον Ιούνιο, με τίτλο «Μερικές σκέψεις για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη». Όπως είχε αναφέρει τότε, «θα χρειαζόμαστε λιγότερους ανθρώπους για ορισμένες θέσεις που υπάρχουν σήμερα και περισσότερους για άλλες που θα δημιουργηθούν». Ο Τζάσι είχε προσθέσει ότι τα επόμενα χρόνια «η εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την εταιρεία θα μειώσει το συνολικό εταιρικό προσωπικό, καθώς θα προκύψουν σημαντικά οφέλη αποδοτικότητας».

Οι περικοπές της Amazon εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό και λιανικό κλάδο. Η Target ανακοίνωσε πρόσφατα τη μείωση 1.000 εταιρικών θέσεων και την κατάργηση 800 ανοιχτών ρόλων, ενώ η Meta (ιδιοκτήτρια των Instagram και Facebook) απέλυσε 600 εργαζομένους και η Microsoft 9.000. Παράλληλα, η Paramount Skydance σχεδιάζει να περικόψει έως και 2.000 θέσεις, ενώ η Salesforce απέλυσε 4.000 άτομα τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη «τα οφέλη και τις αποδοτικότητες» της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με οικονομικές καταστάσεις της Amazon, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου η εταιρεία απασχολούσε 1,55 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 350.000 σε εταιρικές θέσεις. Όσοι επηρεαστούν από τις απολύσεις θα έχουν προθεσμία 90 ημερών για να αναζητήσουν νέα θέση εντός του ομίλου, με τους υπεύθυνους προσλήψεων να δίνουν προτεραιότητα στους εσωτερικούς υποψηφίους.

Η εταιρεία, που τα τελευταία χρόνια έχει ζητήσει από το προσωπικό της να επιστρέψει στα γραφεία και να μετακινηθεί πλησιέστερα στα κεντρικά της σε Σιάτλ και Βιρτζίνια, αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Πέμπτη. Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν έσοδα άνω των 170 δισ. δολαρίων, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 2,4 τρισ. δολάρια.

