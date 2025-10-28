Το βίντεο του IDF που δείχνει τη Χαμάς να... σκηνοθετεί την εύρεση σορού Ισραηλινού ομήρου

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και μέρες τη Χαμάς ότι καταπατά τους όρους της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, και ενώ είχε δεσμευτεί να επιστρέψει 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων, τελικά έχει παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό 16 και μία ακόμη αναμένεται να ακολουθήσει απόψε.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο Ισραήλ, η σπίθα που άναψε τη φωτιά για την εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου για νέα σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα, ήταν ένα βίντεο που τράβηξαν οι IDF μέσω drone και το οποίο απεικονίζει μαχητές της Χαμάς στην ουσία να... σκηνοθετούν την εύρεση της σορού, καθώς την πετούν από ύψος μέσα σε ένα λάκκο.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός:

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας και ιδού η απόδειξη:



Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν λείψανα από μια προετοιμασμένη κατασκευή και να τα θάβουν ξανά κοντά, προτού καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια ψευδή «ανακάλυψη» για τους φωτογράφους.

Παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τα πτώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς συνεχίζει να κρατά και να χειραγωγεί τα λείψανα που αρνείται να παραδώσει βάσει της συμφωνίας.

Οι ισχυρισμοί της Χαμάς για έλλειψη μηχανικού εξοπλισμού είναι αβάσιμοι, καθώς τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά των λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

