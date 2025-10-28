Μυστήριο πίσω από την εμφάνιση μπλε σκύλων - Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές

Η ομάδα, που ονομάζεται Dogs of Chernobyl, μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει διάφορες ομάδες σκύλων, με τουλάχιστον ένα από αυτά να είναι εντελώς μπλε, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Δεν ήταν μπλε την περασμένη εβδομάδα. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να μάθουμε τι συμβαίνει», ανέφερε η ομάδα στη λεζάντα του βίντεο.

«Πιθανότατα, έρχονται σε επαφή με κάποιο είδος χημικής ουσίας».

Η οργάνωση, θυγατρική του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Clean Futures Fund, πρόσθεσε ότι, αν και το χρώμα τους είναι ανησυχητικό, τα σκυλιά φαίνονται «πολύ δραστήρια και υγιή».

Από το 2017, η Dogs of Chernobyl φροντίζει τα περίπου 700 σκυλιά που ζουν στην απαγορευμένη ζώνη έκτασης 18 τετραγωνικών μιλίων.

Η οργάνωση τους παρέχει τροφή και ιατρική περίθαλψη κάθε χρόνο.

Αν και αυτά τα σκυλιά φαίνονται να είναι ασφαλή, οι επιστήμονες μελετούν τα ζώα που ζουν γύρω από την περιοχή.

Τα εγκαταλελειμμένα ζώα του Τσερνόμπιλ

Αυτά τα σκυλιά είναι απόγονοι κατοικίδιων ζώων που εγκαταλείφθηκαν όταν οι κάτοικοι εκκενώθηκαν μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986, ένα από τα πιο καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία.

Η καταστροφή ξεκίνησε στις 26 Απριλίου 1986 με την έκρηξη ενός από τους αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού και οδήγησε στην μεγαλύτερη διαρροή ραδιενεργού υλικού στο περιβάλλον στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Μετά το τραγικό γεγονός, οι άνθρωποι εκκενώθηκαν από το Τσερνόμπιλ και τις γύρω περιοχές για να αποφύγουν τα ακραία επίπεδα ακτινοβολίας. Από τότε, η περιοχή έγινε γνωστή ως Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ (CEZ).

Η απουσία τους επέτρεψε στην άγρια ζωή να ανθίσει και να ευδοκιμήσει στη CEZ, η οποία περιέχει 11,28 millirem ακτινοβολίας, έξι φορές την επιτρεπόμενη ποσότητα έκθεσης για τους εργαζόμενους.

Μια μελέτη το 2024 διαπίστωσε ότι τα σκυλιά είχαν μεταλλαχθεί και είχαν αναπτύξει μια νέα υπερδύναμη: έχουν ανοσία στη ραδιενέργεια, στα βαρέα μέταλλα και στη ρύπανση.

Οι επιστήμονες συνέλεξαν δείγματα αίματος από 116 αδέσποτα σκυλιά που ζούσαν στη Ζώνη Αποκλεισμού και βρήκαν δύο διαφορετικούς πληθυσμούς που ήταν και οι δύο γενετικά διαφορετικοί από τα άλλα σκυλιά της γύρω περιοχής.

Αυτό υποδηλώνει ότι έχουν προσαρμοστεί για να αντέχουν στη μακροχρόνια έκθεση σε αυτό το τοξικό περιβάλλον και εξηγεί γιατί συνεχίζουν να ευδοκιμούν στην έρημη περιοχή.

Οι ερευνητές ψάχνουν απαντήσεις

Ο Norman J Kleiman, επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, ηγήθηκε μιας ομάδας ερευνητών για να αναλύσει πώς η διαβίωση σε αυτό το σκληρό περιβάλλον επηρέασε τη γενετική των σκύλων, καθώς οι καταστροφές που μολύνουν ή καταστρέφουν τον βιότοπο μπορούν να αναγκάσουν τα άγρια ζώα να προσαρμοστούν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές αλλαγές.

Αυτός και οι συνάδελφοί του συνέλεξαν δείγματα αίματος από 116 «ημι-άγρια» σκυλιά γύρω από τον πυρηνικό σταθμό.

Τα δείγματα αυτά ελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδικασιών αποστείρωσης και εμβολιασμού που διεξήχθησαν από το πρόγραμμα Clean Futures Fund Dogs of Chernobyl το 2018 και το 2019.

Τα δείγματα αίματος μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στις ΗΠΑ για εξαγωγή και ανάλυση DNA, η οποία αποκάλυψε τη μοναδική γενετική σύσταση των σκύλων.

«Με κάποιο τρόπο, δύο μικροί πληθυσμοί σκύλων κατάφεραν να επιβιώσουν σε αυτό το εξαιρετικά τοξικό περιβάλλον», δήλωσε ο Kleiman σε μια ανακοίνωση.

«Εκτός από την ταξινόμηση της δυναμικής του πληθυσμού αυτών των σκύλων… κάναμε τα πρώτα βήματα για να κατανοήσουμε πώς η χρόνια έκθεση σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς κινδύνους μπορεί να έχει επηρεάσει αυτούς τους πληθυσμούς».

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Canine Medicine and Genetics τον Μάρτιο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι το μολυσμένο περιβάλλον των σκύλων τους οδήγησε να αναπτύξουν γενετικές μεταλλάξεις που μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά, οδηγώντας τελικά στην προσαρμογή τους στις σκληρές συνθήκες.

ΠΗΓΗ: In.gr