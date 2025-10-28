Ερντογάν: Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε δύναμη στον τομέα της Άμυνας - Εγκαίνια σε μονάδα αρμάτων

Όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος αυτό είναι αποτέλεσμα δύο δεκαετιών συστηματικής επένδυσης, επιμονής και στρατηγικής δουλειάς, προσθέτοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατιωτική της αποτρεπτική ισχύ και να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη.

«Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία με τα υπερσύγχρονα οχήματά μας, στον αέρα, στη στεριά και στη θάλασσα. Δεν είμαστε πια ένα κράτος που ακολουθεί άλλους· είμαστε ένα κράτος που το ακολουθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) Χαλούκ Γκιουργκούν, καθώς και ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας εγκατάστασης της BMC.

Στην τελετή παρέστη επίσης ο υπουργός Άμυνας του Κατάρ, Σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουραχμάν μπιν Χασάν μπιν Αλί Αλ-Θάνι.

Η νέα υπερσύγχρονη μονάδα, όπως αναφέρει η Hurriyet, θεωρείται πλέον κομβικό κέντρο για την παραγωγή των πιο προηγμένων τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης της Τουρκίας. Θα αποτελέσει επίσης τη βασική γραμμή παραγωγής τόσο για τα εγχώρια άρματα Altay όσο και για τα νέα τεθωρακισμένα Altuğ, τα οποία αναμένεται να παραδίδονται με ρυθμό οκτώ τον μήνα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας.

«Σήμερα είμαστε υπερήφανοι και συγκινημένοι για την πρόοδο της αμυντικής μας βιομηχανίας», ανέφερε ο Ερντογάν, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη των εγχώριων αρμάτων Altay.

Αναφερόμενος στις παγκόσμιες εξελίξεις, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η γεωπολιτική τάξη μεταβάλλεται ριζικά, επικαλούμενος τις εντεινόμενες συγκρούσεις, όπως αυτή στη Γάζα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 70.000 άμαχοι, για να υπογραμμίσει ότι η νέα εποχή απαιτεί ισχυρή, αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη και ανθεκτική, ανεξάρτητη οικονομία.

«Η Τουρκία ήταν από τις λίγες χώρες που αντιλήφθηκαν εγκαίρως τους κινδύνους και τις απειλές από την αλλαγή της παγκόσμιας τάξης και έλαβαν τα μέτρα τους. Χάρη στα βήματα που κάναμε τα τελευταία 23 χρόνια στην άμυνα, τη διπλωματία και την ασφάλεια, η Τουρκία έχει γίνει χώρα που δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει», σημείωσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμα ότι η χώρα έχει δημιουργήσει ένα πλήρως ανεπτυγμένο οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο «ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί με φθόνο», υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία είναι σήμερα στις τρεις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και drones μάχης.

«Με τα άρματα Altay ανοίγουμε μια νέα εποχή στην τεχνολογία των αρμάτων μάχης», πρόσθεσε.

«Θαύμα της μηχανικής»

Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε με τη σειρά του τη σημασία του να διαθέτει η Τουρκία ισχυρό στρατό, ειδικά σε μια περίοδο διευρυνόμενων συγκρούσεων στην περιοχή και επιδείνωσης της διεθνούς αστάθειας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι να εκσυγχρονίσουμε πλήρως τον στρατό μας και να τον εξοπλίσουμε με τα πιο προηγμένα μέσα μάχης», τόνισε.

«Χάρη στα άρματα Altay, η μαχητική μας ισχύς θα αυξηθεί σημαντικά», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, Χαλούκ Γκιουργκούν, χαρακτήρισε τα άρματα Altay «θαύμα της μηχανικής» και σύμβολο της τεχνολογικής προόδου της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

ΠΗΓΗ: CNN.gr