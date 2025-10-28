Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού την Τρίτη.

Η Χαμάς εκτόξευσε έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Ράφα, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ένοπλη ομάδα.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις [της Χαμάς] θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Πηγή: skai.gr