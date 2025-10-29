Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

 29.10.2025 - 15:40
Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

Δεν ήταν έκδηλα παράνομη η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να παρατείνει τη διαθεσιμότητα της κυρίας Άννας Αριστοτέλους για πρόσθετη περίοδο δύο μηνών, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο, ακυρώνοντας συνάμα προηγούμενο διάταγμά του με το οποίο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή εφαρμογής και/ή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΔΥ για δίμηνη παράταση της διαθεσιμότητας της κας Αριστοτέλους (αιτήτρια).

Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, «η κα Αριστοτέλους είχε ζητήσει, στο πλαίσιο προσφυγής που καταχώρισε στο Διοικητικό Δικαστήριο, την έκδοση διατάγματος για αναστολή της ισχύος της απόφασης της ΕΔΥ, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2025, να παρατείνει τη διαθεσιμότητά της για πρόσθετη περίοδο δύο μηνών, ισχυριζόμενη "έκδηλη παρανομία", αφού, κατά την ίδια, της παραχωρήθηκε λιγότερος χρόνος για να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις της από όσο προνοείται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Το Δικαστήριο, στις 9 Οκτωβρίου 2025, ικανοποιούμενο από τα ενώπιον του στοιχεία ότι πληρείται η προϋπόθεση της «έκδηλης παρανομίας» προχώρησε στην έκδοση διατάγματος για αναστολή της απόφασης της ΕΔΥ, ερήμην της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην οποία η προσφυγή της κας Αριστοτέλους επιδόθηκε μετά από την έκδοση του εν λόγω διατάγματος του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αφού επιδόθηκε η προσφυγή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας καταχώρισε ένσταση».

«Το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζοντας τα γεγονότα και ακούγοντας πλέον και τις δύο πλευρές εξέδωσε σήμερα απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει έκδηλη παρανομία από την προθεσμία που η ΕΔΥ είχε παραχωρήσει στην αιτήτρια για να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις της. Για τον λόγο αυτό, το Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που εξέδωσε στις 9 Οκτωβρίου 2025 κρίνοντας ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είχε διατάξει την αναστολή της απόφασης της ΕΔΥ. Συνακόλουθα, η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της αιτήτριας παραμένει σε ισχύ», πρόστίθεται.

Όπως αναφέρεται καταληκτικά, «εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κα Έλενα Παπαγεωργίου, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Δένα- Μαρία Εργατούδη και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Μαρία Κοτσώνη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Πότε θα γίνει η κηδεία του 45χρονου Πέτρου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Κυριακή Λαμπριανίδου σε νέο ρόλο στην Αστυνομία – «Συνεχίζω με ευθύνη και αφοσίωση»

 29.10.2025 - 15:36
Επόμενο άρθρο

Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

 29.10.2025 - 15:41
Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Πολύ εποικοδομητική, χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

  •  29.10.2025 - 14:38
Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

  •  29.10.2025 - 15:49
Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

  •  29.10.2025 - 15:40
Κεραυνός: «Η οικονομία μας μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή φάση» - Στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Κεραυνός: «Η οικονομία μας μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή φάση» - Στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

  •  29.10.2025 - 15:14
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

  •  29.10.2025 - 12:17
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

  •  29.10.2025 - 15:41
VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

  •  29.10.2025 - 14:22
Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

  •  29.10.2025 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα