Κοινωνία Τουρισμός: Χιλιάδες αδειούχες κλίνες σε πλήρη λειτουργία τη χειμερινή περίοδο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τουρισμός: Χιλιάδες αδειούχες κλίνες σε πλήρη λειτουργία τη χειμερινή περίοδο

 30.10.2025 - 23:12
Τουρισμός: Χιλιάδες αδειούχες κλίνες σε πλήρη λειτουργία τη χειμερινή περίοδο

Παρά την αναστολή εργασιών αριθμού τουριστικών καταλυμάτων, η Επαρχία Πάφου αναμένεται να έχει διαθέσιμες αρκετές χιλιάδες κλίνες σε πλήρη λειτουργία και θα προσφέρει μια ευρεία γκάμα καταλυμάτων με δυνατότητα να φιλοξενήσει χιλιάδες επισκέπτες την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 - Μαρτίου 2026, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΤΑΠ.

Φέτος σε καταγραφή που ολοκλήρωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου σε συνεργασία με τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου, ΣΤΕΚ και άλλους μεμονωμένους ξενοδόχους, διαφαίνεται ότι για τους χειμερινούς μήνες μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, σύνολο 10,500 κλίνες περίπου θα είναι σε πλήρη λειτουργία όπως και πέρσι, ποσοστό περίπου 35% των ολικών αδειούχων κλινών της επαρχίας, όπως αναφέρεται. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τον αριθμό των κλινών βραχυπρόθεσμης μίσθωσης που παραμένουν σε λειτουργία είτε ολόχρονα, είτε εποχιακά.

Οι 10,500 αδειούχες κλίνες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, ενώ οι πλείστες μονάδες που αναστέλλουν την λειτουργία τους περιορίζονται στους μήνες Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.

Παρότι υπάρχει σχετικά ικανοποιητική αεροπορική σύνδεση τη χειμερινή περίοδο με περίπου 125 εισερχόμενες πτήσεις εβδομαδιαίως από 40 αεροδρόμια καθώς και καλύτερη πλέον αναγνωρισιμότητα του προορισμού σε διάφορες σημαντικές χώρες πηγές τουρισμού αναμένεται η επερχόμενη χειμερινή περίοδος να είναι μια δύσκολη σχετικά περίοδος, σύμφωνα με την ΕΤΑΠ.

Οπως σημειώνει, τα σχέδια/κίνητρα για αποτροπή της αναστολής λειτουργίας των μονάδων δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παράλληλα, η ΕΤΑΠ καλεί την πολιτεία να εξετάσει την παροχή γενναιόδωρων κινήτρων τη χειμερινή περίοδο και χάραξη πολιτικών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μείωση των λειτουργικού κόστους των τουριστικών/ξενοδοχειακών/ επισιτιστικών και άλλων επιχειρήσεων. Ζητά, επίσης, να ενισχύσει η πολιτεία τις προσπάθειες προώθησης σε χώρες πηγές τουρισμού και να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων σε διοργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες ώστε να επιτευχθεί η μείωση της εποχικότητας και επέκταση της σεζόν.

Στόχος της τουριστικής Πάφου, είναι να παραμένουν σε λειτουργία γύρω στις 17,000 αδειούχες από το Υφυπουργείο Τουρισμού κλίνες και να επιτυγχάνουν υψηλές πληρότητες ολόχρονα.

Η τουριστική Πάφος έχει όλα τα εχέγγυα για να επιτύχει λειτουργία σε ολόχρονη βάση τα επόμενα χρόνια, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

