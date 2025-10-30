Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τροποποίησε τον Νόμο περί Διαδικασιών Προσφυγής στην ΑΑΠ - Τον είχε αναπέμψει ο ΠτΔ

 30.10.2025 - 22:50
Η Βουλή τροποποίησε το Νόμο περί Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων, τον οποίο είχε αναπέμψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ώστε να προστεθούν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση με το δικαίωμα προσφυγής των οικονομικών φορέων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ).

Η τροποποίηση επιφέρει διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Ο νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 16 Οκτωβρίου κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε παρέμβασή της κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Tσιρίδου είπε ότι γίνεται αποδεκτή η αναπομπή και υπενθύμισε ότι υπήρξε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και τη Νομική Υπηρεσία για την τροποποίηση.

Ανέφερε ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση συμφωνούσε με τον σκοπό της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι επιτέλους τερματίζεται το αυθαίρετο μπλοκάρισμα δημοσίων έργων και θα προχωρούν έργα που είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται αύξηση του προβλεπόμενου ελάχιστου ποσού της χρηματικής αξίας της σύμβασης για προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) στο ένα εκατομ. ευρώ (€1.000.000) και θέσπιση υποχρέωσης καταβολής εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του προσφεύγοντος για υποβολή αίτησης για λήψη προσωρινού μέτρου, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Αναθεωρητική Αρχή, αφού λάβει υπόψη τις ρήτρες προκαθορισμένης ζημιάς, οι οποίες προβλέπονται στο συμβόλαιο ανάθεσης του έργου και το οποίο αναλογεί μέχρι και τους πέντε μήνες καθυστέρησης της παράδοσης του έργου.

Ο αναπεμφθείς νόμος τροποποιείται ώστε για τη λήψη προσωρινού μέτρου ο ενδιαφερόμενος προσφέρων ή υποψήφιος που έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή να υποβάλλει, μαζί με το έντυπο της προσφυγής, υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταβάλει προσωπική εγγυητική επιστολή σε περίπτωση που αποφασιστεί η λήψη του εν λόγω μέτρου και, σε περίπτωση που αυτή δεν υποβληθεί, το αίτημα λήψης του προσωρινού μέτρου να απορρίπτεται.

Προστίθενται και ρυθμίσεις για σκοπούς επίτευξης περαιτέρω σαφήνειας και έτσι σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποβάλλουν ένσταση για την έκδοση του προσωρινού μέτρου και η Αναθεωρητική Αρχή αποφασίζει τη λήψη αυτού, καλεί τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα ή υποψήφιο να υποβάλει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασής της προσωπική εγγύηση υπέρ της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ύψους ενός τοις εκατόν (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του έργου, με μέγιστο ποσό εγγύησης τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Ο ενδιαφερόμενος προσφέρων ή υποψήφιος οφείλει να προσέλθει εντός πέντε εργάσιμων ημερών και να καταθέσει προσωπική εγγύηση σε έντυπο και μορφή που καθορίζονται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ενώ, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, το προσωρινό μέτρο ακυρώνεται και η αναθέτουσα αρχή δεν κωλύεται να προχωρήσει με τη διαδικασία ανάθεσης ή εκτέλεσης της πράξης ή της απόφασής της και ο ενδιαφερόμενος προσφέρων ή υποψήφιος δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες.

Σε περίπτωση επικύρωσης της πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, η προσωπική εγγύηση καθίσταται πληρωτέα και, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί σε πρώτη ζήτηση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, αυτό συνιστά επαγγελματικό παράπτωμα από τον εκδότη της προσωπικής εγγύησης, ο οποίος θα στερείται της συμμετοχής του σε μελλοντικούς διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, έως ότου συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Η εγγύηση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα ή υποψήφιο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που ακυρώνει την πράξη ή την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή σε περίπτωση απόσυρσης της προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα ή υποψήφιο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

