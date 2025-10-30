Ecommbx
Καιρός: Πότε θα δούμε άνοδο στη θερμοκρασία και όσα περιλαμβάνει το «μενού» - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Πότε θα δούμε άνοδο στη θερμοκρασία και όσα περιλαμβάνει το «μενού» - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

 30.10.2025 - 22:25
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα ανατολικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, αλλά μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

