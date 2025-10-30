Άφαντα τα κοσμήματα από τη ληστεία στο Λούβρο - Ο μοτοσικλετιστής και οι συνεργάτες του, όσα έχουν γίνει γνωστά

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δύο άνδρες συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο, καθώς θεωρούνται οι βασικοί δράστες της διάρρηξης. Ο ένας εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Ρουασί την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη κοντά στο σπίτι του. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 34 και 39 ετών, κατοικούν στο Ομπερβιλιέ, στην περιφέρεια Σεν-Σαιν-Ντενί.

Ο πρώτος, αλγερινής καταγωγής και άνεργος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν εργαζόταν ως εργάτης καθαριότητας και διανομέας. Είναι γνωστός για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έχει ήδη καταδικαστεί για κλοπή. Ο δεύτερος, ο οποίος εργαζόταν παράνομα ως οδηγός ταξί, διαθέτει βαρύτερο ποινικό μητρώο, με καταδίκες για διακεκριμένες κλοπές. Μάλιστα, τη στιγμή της σύλληψής του τελούσε υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση και αναμένεται να δικαστεί γι’ αυτή τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν μέσω του γενετικού τους υλικού, ωστόσο, όπως σημείωσε η εισαγγελέας, έδωσαν «ελάχιστες εξηγήσεις» για τον ρόλο τους στη ληστεία. Παρά το ποινικό τους παρελθόν, οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν ανήκουν σε δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος υψηλού επιπέδου. Μετά από τέσσερις ημέρες κράτησης, τους ασκήθηκε δίωξη για «κλοπή σε οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής ομάδας», και τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση την Τετάρτη το βράδυ.

Το ίδιο βράδυ η έρευνα σημείωσε νέα πρόοδο, καθώς συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υπόπτων σε επτά. Ένας από αυτούς θεωρείται ο ένας από τους δύο μοτοσικλετιστές που συμμετείχαν στο χτύπημα, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να ανήκουν στο περιβάλλον του. Η σύλληψή τους έγινε στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ ένας πέμπτος ύποπτος εντοπίστηκε στο Σεν-Σαιν-Ντενί. Όλοι τους τέθηκαν υπό κράτηση για ανάκριση.

Η εισαγγελέας αρνήθηκε να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ενδέχεται να δώσουν πληροφορίες για την εξέλιξη των γεγονότων, ακόμη κι αν δεν συμμετείχαν άμεσα στη διάρρηξη».

Παρά τις αλλεπάλληλες έρευνες και τις κατ’ οίκον εφόδους που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, τα κοσμήματα που εκλάπησαν παραμένουν άφαντα. Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τόσο τον τέταρτο δράστη όσο και τον φερόμενο ως εντολέα της ληστείας.

