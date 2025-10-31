Ecommbx
«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA» με τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA» με τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη

 31.10.2025 - 11:39
Ο Νίκος Αναστασιάδης θα βρεθεί «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 11 το βράδυ σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχεται τον Τάσο Τρύφωνος στο σπίτι του στη Λεμεσό με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ο συκοφάντης» και μιλάει για όλους και για όλα: τη σχέση του με τον Μακάριο Δρουσιώτη και γιατί αποφάσισε να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο βιβλίο, την κατάσταση στον ΔΗΣΥ σήμερα και τις σχέσεις του με την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Τι λέει για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η αποκάλυψη για τον μη επαναδιορισμό του Χρήστου Στυλιανίδη ως Επίτροπος στην Κομισιόν. Πως βλέπει το σημερινό πολιτικό σκηνικό και τι πιστεύει ότι θα γίνει με το ηλεκτρικό καλώδιο και το τερματικό Βασιλικού;

Δείτε το τρείλερ ΕΔΩ https://www.youtube.com/watch?v=hVofZXx-6DM

Ο Νίκος Αναστασιάδης σε μια ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ εξομολογητική συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 23.00, στον ALPHA Κύπρου.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανέγερση μνημείου προς τιμήν των αγνοουμένων και πεσόντων της τουρκικής εισβολής του 1974, δεν είναι μια απλή κίνηση συμβολισμού.

