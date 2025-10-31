Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Η στιγμή που μεταφέρονται στην Εισαγγελία οι δύο για τον φόνο του Δημοσθένους - Διέμενε από παιδί στην Κύπρο ο ένας

 31.10.2025 - 11:57
Video: Η στιγμή που μεταφέρονται στην Εισαγγελία οι δύο για τον φόνο του Δημοσθένους - Διέμενε από παιδί στην Κύπρο ο ένας

31.10.2025 - 11:57

Ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας για τη δολοφονία του προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό της Κύπρου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Πώς συνδέουν τους δύο 28χρονους στην σκηνή του εγκλήματος - Θα εκδοθούν στην Κύπρο;

Πρόκειται για δύο ομογενείς από τη Γεωργία, αμφότεροι γεννημένοι το 1997, ο ένας εκ των οποίων στις Σέρρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την Πέμπτη κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους από τις κυπριακές Αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 48χρονου επιχειρηματία διώκονται από τις Κυπριακές Αρχές για «φόνο εκ προμελέτης».

Μετά τη μεταγωγή τους στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο. Οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν αν συναινούν να παραδοθούν άμεσα στις κυπριακές Αρχές και σε περίπτωση θετικής απάντησης η διαδικασία θα κινηθεί άμεσα. Εφόσον οι εκ ζητούμενοι δε συναινέσουν στην έκδοσή τους αναμένεται να συγκληθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αποφανθεί για το κυπριακό αίτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις ελληνικές Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο διέμενε από μικρό παιδί στην Κύπρο, ενώ ο άλλος για αρκετά χρόνια στο νησί. Μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία φέρονται να ταξίδεψαν στην Ελλάδα όπου διαμένουν συγγενείς τους.

Αμφότεροι είχαν επαγγελματικές δραστηριότητες στην Κύπρο, ενώ πιθανολογείται ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα.

«Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος» αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας.
 
Συγκεκριμένα, η δολοφονία με θύμα τον Κύπριο επιχειρηματία, Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, σημειώθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, περίπου στις 09:00, στη Λεμεσό.
 
Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία, καθώς είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, οι δράστες ήταν δύο, επέβαιναν σε κλεμμένο βαν και μόλις ο 49χρονος βγήκε από την πόρτα του σπιτιού τον πυροβόλησαν.

Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο και για αυτό αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δολοφονήθηκε μέσα στο αμάξι του και δίπλα ήταν ο γιος του.

Οι δράστες της δολοφονίας είχαν διαφύγει από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν να επρόκειτο για επαγγελματίες εκτελεστές που είχαν αναλάβει συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό άλλων.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

