Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό

Μια φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο έκανε η Παναγιώτα Βλαντή, δημοσιεύοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις