Βάσω Λασκαράκη για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου»: Το οφείλουμε στον κόσμο

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»
Με συγκρατημένη αισιοδοξία και σαφές μήνυμα ενότητας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλά στο ThemaOnline για την επανεκκίνηση του κόμματος ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου.Τονίζει πως «κανείς δεν περισσεύει», απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε παλιά στελέχη και δηλώνει έτοιμος να δώσει τη μάχη των Βουλευτικών εκλογών του 2026. Παράλληλα, αποκαλύπτει τους έξι πολιτικούς πυλώνες της ΕΔΕΚ για την επόμενη μέρα και στέλνει μήνυμα πίστης στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η γροθιά που μας ενώνει, είναι πιο δυνατή από όσα μας χωρίζουν».