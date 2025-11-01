Video: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που τράβηξε εξερευνήτρια σε ερειπωμένο μοναστήρι και η σοκαριστική περιγραφή της

Η Ρεμπέκα Μπράουνλι έχει εξερευνήσει πλήθος εγκαταλελειμμένων τοποθεσιών και απολαμβάνει να καταγράφει τις περιπέτειές της μέσω της φωτογραφίας. Ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαίτερα ανατριχιαστική εμπειρία που ξεχωρίζει η φωτογράφος από το Κάουντι Ντάουν.

Η Ρεμπέκα αφηγείται στη Daily Mail την επίσκεψή της σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στο Ντέρι. Η εξερευνήτρια και η φίλη της ήταν οι μόνες μέσα στο κτίριο, στο οποίο μπήκαν μετά από σχετική άδεια που έλαβαν. Το μοναστήρι απλωνόταν σε πέντε ορόφους, αλλά ήταν εντελώς άδειο από έπιπλα.

Η ανατριχιαστική αφήγηση

Η Ρεμπέκα μπήκε σε έναν χώρο που έμοιαζε με καντίνα στον τρίτο όροφο και θυμάται: «Βγήκα πάλι έξω γιατί δεν υπήρχε τίποτα μέσα, μόνο μία πόρτα για είσοδο και έξοδο. Βγήκα από την πόρτα και περπάτησα στον διάδρομο», περιγράφει και συνεχίζει: «Υπήρχε ένα κάγκελο στα αριστερά μου με μια σκάλα και έδειξα προς την πόρτα της καντίνας, που είχε ένα γυάλινο πάνελ».

Η εξερευνήτρια θυμάται ότι τράβηξε μια φωτογραφία της πόρτας και μετά έκανε ένα βήμα δεξιά για να τραβήξει άλλη μία. «Όταν γύρισα σπίτι και κοίταξα αυτές τις δύο φωτογραφίες, παρατήρησα πως στη δεύτερη υπήρχε το προφίλ μιας μορφής που έμοιαζε με καλόγρια στο γυάλινο τζάμι της πόρτας και μπορούσες να δεις ότι η κουρτίνα είχε μετακινηθεί κιόλας», λέει.

«Αν το είχα δει εκείνη τη στιγμή, θα είχα πηδήξει από το παράθυρο! Είναι μια πολύ πειστική φωτογραφία, γιατί ξέρω 100% ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος εκεί και δεν είναι παιχνίδι του φωτισμού». Η Ρεμπέκα περιγράφει ότι στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά η κουκούλα της καλόγριας και το «περίγραμμα της μύτης της». «Είναι απίστευτο», προσθέτει.

Οι παραφυσικές εμπειρίες που έχει βιώσει

Η φωτογράφος λέει ότι έχει βιώσει «μερικές» παραφυσικές εμπειρίες στα 15 χρόνια που εξερευνά εγκαταλελειμμένα κτίρια. Ένα άλλο περιστατικό συνέβη στο κάστρο του Σέιν (Shane’s Castle), το οποίο εμφανίστηκε στην πρώτη σεζόν του Game of Thrones.

Εκεί συμμετείχε σε μια παραφυσική έρευνα στα τούνελ κάτω από το κάστρο, όταν συνέβη κάτι ασυνήθιστο. «Το τούνελ είναι αρκετά μακρύ και έχει καμάρες, σαν κόγχες, σε όλο του το μήκος», θυμάται. «Παλαιότερα αποθήκευαν εκεί σιτηρά και τέτοια πράγματα».

Προς το τέλος των τούνελ, υπήρχαν μικρά παράθυρα που άφηναν «λίγο φυσικό φως» να περάσει. Κάποια στιγμή, όλη η ομάδα της κοιτούσε προς τη μία άκρη του τούνελ, όταν εκείνη αποφάσισε να κοιτάξει πίσω της. «Ήμασταν όλοι στη μέση του τούνελ και κοιτούσαν όλοι προς μία κατεύθυνση, οπότε εγώ γύρισα προς την άλλη», λέει.

Τότε όμως την περίμενε μια ανατριχιαστική έκπληξη. «Καθώς γύρισα, ένα κεφάλι και ώμοι βγήκαν από μία από τις κόγχες, έκοψαν το φυσικό φως από το παράθυρο, με κοίταξε και μετά μπήκε πάλι μέσα», περιγράφει. «Δεν μπορούσα να διακρίνω χαρακτηριστικά του προσώπου, γιατί ήταν σκοτάδι, αλλά έβλεπα καθαρά το περίγραμμα κεφαλιού και ώμων να κοιτάζει και μετά να αποσύρεται».

Ωστόσο, η Ρεμπέκα δεν τρομοκρατήθηκε από την φιγούρα. «Δεν φοβήθηκα», εξηγεί. «Ήταν επιβεβαίωση για μένα. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι είδα, αλλά τι ήταν αυτό;

Υπάρχει σίγουρα κάτι εκεί έξω. Δεν ξέρω τι, αλλά υπάρχει κάτι». Η εξερευνήτρια λέει ότι ποτέ δεν έχει νιώσει ανασφαλής στις εξερευνήσεις της, αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι.

Η Ρεμπέκα έχει εκδώσει δύο βιβλία για τις περιπέτειές της και έχει εμφανιστεί στη σειρά του BBC Abandoned Ulster. Δεν σκοπεύει να σταματήσει να εξερευνά. Ειδικά θέλει πολύ να επισκεφθεί τη φυλακή HM Prison Maze στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία φιλοξενούσε πολιτικούς κρατούμενους κατά τη διάρκεια των Ταραχών (1971–2000). «Πρέπει να πάρεις άδεια για να μπεις εκεί, και προσπαθώ χρόνια να τη λάβω», λέει. «Το θεωρώ σημαντικό, ειδικά για την ιστορία μας να το καταγράψω, οπότε περιμένω υπομονετικά».

