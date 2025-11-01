Σε αυτό το εστιατόριο της Κύπρου θα βρεις ναπολιτάνικη πίτσα με ζύμη 48 ωρών και ιταλική χάρη

Ένας από αυτούς είναι ο Βίκτωρ. Τον γνωρίσαμε για πρώτη φορά στην Αραδίππου, μέσα από ένα παλιό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων που μετατράπηκε σε μια μικρή σύγχρονη κουζίνα — τη Roussos Pizza.

Εκεί παρουσίασε τη δική του φιλοσοφία πίτσας: έναν συνδυασμό ιταλικής παράδοσης και σύγχρονης δημιουργικότητας, πειραματιζόμενος με συνταγές και υλικά πέρα από τη βάση του ζυμαριού αργής ωρίμανσης.

Από τις τελευταίες ημέρες, οι διάσημες πίτσες του βρήκαν μόνιμη στέγη. Μαζί με τον φίλο και πλέον συνέταιρό του, Παναγιώτη, άνοιξαν ένα μικρό εστιατόριο 45 θέσεων, σε ένα υπέροχο κτήριο δίπλα στη νέα Δημοτική Αγορά Λάρνακας — στον χώρο όπου μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε το JellyFish καφενείο.

Σε έναν λιτό και ζεστό χώρο, μπορείς πλέον να απολαύσεις αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα, φτιαγμένη με άριστες πρώτες ύλες από την Ιταλία και ζύμη που ωριμάζει για 48 ώρες, με προζύμι Biga — όπως ακριβώς χρησιμοποιούν οι Ιταλοί για αφράτη, φουσκωτή κρούστα.

Στο μενού θα βρεις focaccia sandwiches που σερβίρονται ως brunch τα σαββατοκύριακα (με προοπτική να προστεθούν στο μέλλον και breakfast πίτσες), 12 διαφορετικές πίτσες — από κλασικές μέχρι πιο ιδιαίτερες δημιουργίες όπως οι Capricciosa, Mortadella e Pistacchio και Tartufo — καθώς και Calzone, Garlic Bread και το διάσημο τιραμισού τους σε δύο παραλλαγές.

