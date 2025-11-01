Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Σε δεξίωση προς τιμήν Αμερικανών πεζοναυτών η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες

 01.11.2025 - 21:14
Δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, παραχωρεί απόψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ-η οποία έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα.

Στις πρώτες εν Αθήναις φωτογραφίες της, η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε λαμπερή και χαμογελαστή μπροστά στα φλας των φωτογράφων, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το event περιελάμβανε επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιελάμβαναν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Η λαμπερή βραδιά ξεκίνησε με κοκτέιλ υποδοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, θα ακολουθούσε τελετή και επίσημο δείπνο, ενώ η δεξίωση θα έκλεινε με μουσική και χορό από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη, αν και ανεπίσημη εμφάνιση της νέας πρέσβη στην Αθήνα, καθώς η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα δώσουν το «παρών» ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

