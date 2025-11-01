Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαφτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου Φανούρη Καργάκη πριν την κηδεία του – Το σπαρακτικό μοιρολόι της γυναίκας του

 01.11.2025 - 21:15
Κρήτη: Βαφτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου Φανούρη Καργάκη πριν την κηδεία του – Το σπαρακτικό μοιρολόι της γυναίκας του

Οργή και οδύνη επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, όταν δύο οικογένειες με βεντέτα μεταξύ τους, άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα στους δρόμους του χωριού.

Οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου συνεχίστηκαν καθώς ένας από τους δύο νεκρούς ήταν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών.

Η οικογένεια του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, αποφάσισε να βαφτίσει λίγες ώρες μετά την τραγωδία τα 3 αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν αύριο Κυριακή 02.11.2025, να παρευρεθούν στην κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, με το πένθος να είναι βαρύ, όπως προτάζει το έθιμο.

Το χωριό παραμένει ερημωμένο, ένα χωριό-φάντασμα, με την τοπική κοινωνία να προσπαθεί να βρίσκεται σε σοκ από τα οσα απίστευτα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου, με κάποιους βέβαια, να κάνουν λόγο για προδιαγεγραμμένη τραγωδία καθώς η κόντρα των δύο οικογενειών κρατούσε χρόνια.

Εκτός από τον Φανούρη Καργάκη, τη ζωή της έχασε και η 55χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες. Η 55χρονη, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, κατέληξε -πιθανότατα- από ανακοπή ενώ για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 01.11.2025 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα μέλη των δύο οικογενειών συναντήθηκαν στο δρόμο ενώ κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους τους και τότε ξεκίνησε το μακελειό.

Ο Φανούριος Καργάκης που είναι ένας από τους δύο νεκρούς, συναντήθηκε στην είσοδο του χωριού με έναν άντρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Από τους πυροβολισμούς, έχασε τη ζωή του και οι άλλοι δύο είναι τραυματίες ενώ αναμένεται και η σύλληψή τους.

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από τις συνηθισμένες, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχτηκε το Themaonline στο κτήμα του στην Αργάκα.

