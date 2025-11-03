Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

 03.11.2025 - 06:35
Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάφο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών προσώπων. Στο δύο εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονταν και παιδιά ανάμεσά στα οποία και βρέφος 5 μηνών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη όταν, αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος, με συνοδηγό την 38χρονη σύζυγο του και επιβάτες στα πίσω καθίσματα, τα τρία τους παιδιά, κορίτσια ηλικίας 8 και 3 ετών και αγόρι ηλικίας 6 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 29 ετών, με συνοδηγό την 27χρονη σύζυγο του και επιβάτες στα πίσω καθίσματα, τα τρία τους παιδιά, κορίτσι ηλικίας 5 μηνών, κορίτσι ηλικίας 4 ετών και αγόρι ηλικίας 2 ετών.

Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι η 3χρονη κόρη του πρώτου ζεύγους δεν φέρει οποιοδήποτε τραυματισμό. Το 6 ετών αγόρι έφερε κάταγμα στη λεκάνη και το 8 ετών κορίτσι έφερε θλάση πνεύμονα.

Όπως αναφέρεται, το 5 μηνών βρέφος του δεύτερου ζεύγους, έφερε αιμάτωμα στο κεφάλι, το 2 ετών αγόρι έφερε θλαστικό τραύμα, ενώ το 4χρονο κορίτσι έφερε εκχυμώσεις στο κεφάλι.

Η 3χρονη κόρη του πρώτου ζεύγους κρατήθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ τα άλλα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου νοσηλεύονται.

Ο 42χρονος δεν υπέστη οποιοδήποτε τραυματισμό και έλαβε εξιτήριο, ενώ η 38χρονη έφερε κάταγμα στέρνου και κρατήθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Οι 29χρονος και 27χρονη προληπτικά κρατήθηκαν για παρακολούθηση στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η κατάσταση της υγείας όλων είναι εκτός κινδύνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

