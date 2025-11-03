Ερντογάν: «Η Κύπρος στο... μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Ανάμεσά μας βρίσκονται και τα αδέλφια μας από την τδβκ. Τους καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας σήμερα στην 41η Σύνοδο της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (COMCEC) στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ισλαμικού κόσμου» και ότι «εδώ και δεκαετίες υφίσταται άδικη, παράνομη και αδικαιολόγητη απομόνωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Τουρκοκύπριοι «δεν υπέκυψαν στις πιέσεις και δεν εγκατέλειψαν τη βούλησή τους να ζουν με αξιοπρέπεια στη δική τους πατρίδα», ενώ «δεν έθεσαν ποτέ υπό διαπραγμάτευση την κυριαρχική τους ισότητα».

Ο Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι «λαμβάνονται ισχυρά μηνύματα πως η νήσος της Κύπρου επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού, που στήνεται στην περιοχή», και κάλεσε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να επιδείξουν «περισσότερη αλληλεγγύη» προς τους Τ/κ.

«Περιμένω από εσάς να βάλετε ακόμα περισσότερο πλάτη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι «η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα αφήσει ποτέ μόνον του τον τουρκοκυπριακό λαό και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ