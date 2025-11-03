Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Το περιστατικό σημειώθηκε, όπως είχε αποκαλύψει η μητέρα στο «Τ», σε γυμνάσιο της Λεμεσού, όταν ο γιος της , μαθητής ειδικής εκπαίδευσης, τραυματίστηκε σοβαρά μετά από χτύπημα πόρτας στην τουαλέτα από άλλο μαθητή. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάταγμα κρανίου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργού - Μητέρας

Σύμφωνα με νέα αποκάλυψη της μητέρας στο ThemaOnline, η Υπουργός Παιδείας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της το βράδυ της Παρασκευής. Όπως αναφέρει, η κ. Μιχαηλίδου υποσχέθηκε συγκεκριμένες ενέργειες τόσο για την ασφάλεια του γιου της όσο και για την αντιμετώπιση του ευρύτερου φαινομένου παραβατικότητας στα σχολεία.

«Μου υποσχέθηκε συγκεκριμένα πράγματα που θα γίνουν, τα οποία αφορούν την ασφάλεια του παιδιού μου, αλλά και τη λήψη αποφάσεων για την ασφάλεια όλων των παιδιών στα σχολεία. Μου είπε ότι στη σημερινή ευρεία σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς θα τεθούν αυτά τα ζητήματα», ανέφερε η μητέρα.

Η Υπουργός, σύμφωνα με την ίδια, ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις της είχαν απομονωθεί από τα μέσα ενημέρωσης και δεν αποδόθηκαν με ακρίβεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός Παιδείας δήλωσε δημόσια πως το περιστατικό «δεν ήταν επίθεση αλλά παιδική ανοησία», προκαλώντας την οργή της οικογένειας. Η μητέρα ζήτησε δημόσια απολογία, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές «υποβάθμισαν και αλλοίωσαν την πραγματικότητα».

«Μου είπε ότι δεν ήταν αυτή η δήλωσή της και πως απομονώθηκαν κάποια αποσπάσματα. Της απάντησα ότι δεν πιστεύω αυτή τη δικαιολογία, αλλά δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία, να βρεθούν λύσεις ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Περιμένω να το δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Η μητέρα πρόσθεσε ότι ενημέρωσε την Υπουργό για την ευαίσθητη κατάσταση της υγείας του παιδιού της, τονίζοντας ότι κάθε πιθανό νέο χτύπημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

«Της εξήγησα ότι, λόγω του τραυματισμού στο κρανίο, απαγορεύεται οποιαδήποτε κόπωση ή χτύπημα. Είναι παιδί της ειδικής εκπαίδευσης και πρέπει να έχει συνεχή επίβλεψη. Η Υπουργός μου υποσχέθηκε πως θα κάνει τις ανάλογες διευθετήσεις για να διασφαλιστεί η επιστροφή του στο σχολείο με ασφάλεια», ανέφερε συγκινημένη.

Όπως πρόσθεσε, η Υπουργός την κάλεσε από το προσωπικό της κινητό τηλέφωνο, ρωτώντας την για την πορεία της υγείας του παιδιού και τα ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά του.

«Περιμένω να το δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το παιδί μου να επιστρέψει στο σχολείο με ασφάλεια», κατέληξε.