Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

 03.11.2025 - 12:17
«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος είπε ότι σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής με τους δύο Υπουργούς διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο, το οποίο φαίνεται σε πρώτη φάση να γίνεται αποδεκτό από τις συντεχνίες.

"Είχα χθες μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων  μια συνάντηση όπου φυσικά και συζητήσαμε το πλαίσιο. Αναμένουμε τις τελικές τους αποφάσεις τα επόμενα 24ωρα", είπε ο Πρόεδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από την τέλεση εγκαινίων του Παραρτήματος Κύπρου (Λευκωσίας) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λευκωσία.

Στη συνάντηση, πρόσθεσε, συζητήθηκαν και άλλα ευρύτερα θέματα της οικονομίας και ειδικότερα "οι πολύ σημαντικές προτάσεις και χαίρομαι γιατί οι εργοδοτικές οργανώσεις στηρίζουν τη φορολογική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει να ενισχύσει τη μεσαία τάξη, να ενισχύσει την οικογένεια και για πρώτη φορά να ενισχύσει ουσιαστικά τις κυπριακές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τελικές αποφάσεις".

Ερωτηθείς πότε θα δει τις συντεχνίες, είπε ότι σήμερα θα έχει συνάντηση μαζί τους.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον αναμένεται απόφαση για να κλειδώσει το θέμα ή θα υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, είπε ότι "δεν θεωρώ ότι ως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή θα γίνουν περισσότερες συναντήσεις. Αναμένουμε τις τελευταίες αποφάσεις από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων". 

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν σχετίζεται καθόλου αυτό με τον ανασχηματισμό.

"Διαβάζω τις φαντασιώσεις κάποιων περί σύνδεσης των δύο, δεν έχει καμμία σχέση το ένα με το άλλο" κατέληξε. 

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Πετρολίνα Πλατινένιος Χορηγός της εκστρατείας Let’s do it! Cyprus 2025

 03.11.2025 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

 03.11.2025 - 12:26
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

  •  03.11.2025 - 12:17
Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

  •  03.11.2025 - 11:21
Ερντογάν: «Η Κύπρος στο... μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

Ερντογάν: «Η Κύπρος στο... μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

  •  03.11.2025 - 12:47
Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

  •  03.11.2025 - 12:44
Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

  •  03.11.2025 - 11:26
Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

  •  03.11.2025 - 12:24
Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

  •  03.11.2025 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα