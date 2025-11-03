Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

Ο Scott Johnson, δάσκαλος με έμφαση στο STEA(rt)M στο Δημοτικό Σχολείο του Ερυθρού Σταυρού (Red Cross Elementary School) στο Κεντάκι, παρατήρησε πριν από τέσσερα χρόνια ότι ένας από τους μαθητές του, στην τάξη του Νηπιαγωγείου, δεν είχε χέρι και φορούσε ένα λαστιχένιο. Το συγκεκριμένο μέλος δεν είχε καμία λειτουργικότητα, αλλά το παιδί το φορούσε καθαρά για αισθητικούς λόγους.

Ως δάσκαλος STEAM, ο Johnson διέθετε μια μικρή "εργαλειοθήκη" 3D εκτυπωτών στο εργαστήριό του και σκέφτηκε πόσο καλό σχολικό πρότζεκτ θα ήταν να εκτυπώσει ένα λειτουργικό χέρι για τον μαθητή του.

Ο μικρός, Jackson Farmer, γεννήθηκε χωρίς δεξί χέρι. Παρακολουθούσε το μάθημα STEAM του κ. Johnson, όπως όλοι οι 800 μαθητές όλων των τάξεων (από το Νηπιαγωγείο έως την Έκτη Δημοτικού), αλλά ο δάσκαλος δεν αποκάλυψε στον Jackson τι ετοίμαζε.

Η διαδικασία και το αποτέλεσμα

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, όποτε έβρισκε χρόνο, ο Johnson προσπαθούσε να αναπτύξει τη σχεδίαση για ένα απλό, ελαφρύ, προσθετικό χέρι που θα μπορούσε να εκτυπωθεί. Μεγάλη βοήθεια και συμβουλές βρήκε μέσα από ένα δίκτυο με την ονομασία E-Nable, γεμάτο ανθρώπους που χρησιμοποιούν 3D εκτυπωτές για να δημιουργήσουν λειτουργικά προσθετικά χαμηλού κόστους σε όλο τον κόσμο. Ο Johnson μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε είδους πολύτιμες πληροφορίες σχεδίασης, τις οποίες ενσωμάτωσε στο τελικό του μοντέλο.

«Ποτέ δεν ήθελα να αισθανθεί ότι είχε κάτι βαρύ στον καρπό του. Ήθελα να μπορεί να παίξει, γι' αυτό είναι αρκετά ελαφρύ», δήλωσε ο Johnson.

Ο δάσκαλος επέλεξε να μην ενημερώσει τον Jackson ή την οικογένειά του για το πρότζεκτ, σε περίπτωση που διαπίστωνε ότι ήταν κάτι πέρα από τις δυνατότητές του και δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβη.

25 ώρες εκτύπωσης, 20 δολάρια κόστος

Χρειάστηκαν 25 ώρες εκτύπωσης και 4 ώρες συναρμολόγησης, αλλά δεν απαιτούνται καλώδια ή μπαταρίες. Η συσκευή έχει μια απλή λειτουργία σύλληψης, η οποία ενεργοποιείται από κινήσεις του καρπού του Jackson. Το αγόρι είχε μεγαλώσει κατά τη διάρκεια αυτών των ετών σχεδιασμού και βρισκόταν ήδη στην Τέταρτη Δημοτικού όταν το χέρι ήταν έτοιμο.

«Ένιωσα υπέροχα. Ένιωσα ότι ήταν ακριβώς όπως έπρεπε», δήλωσε ο Jackson, σύμφωνα με ένα αφιέρωμα του Υπουργείου Παιδείας του Κεντάκι. «(Το αγαπημένο μου πράγμα είναι) να προσπαθώ να γράψω (με το χέρι)... Δεν είμαι πολύ καλός, αλλά προσπαθώ».

Τα δάχτυλα συνδέονται στον προσθετικό καρπό με πετονιά και χρησιμοποιούν έναν μοχλό. Όταν ο Jackson λυγίζει τον καρπό του προς τα κάτω, τα δάχτυλα κλείνουν. Όταν χαλαρώνει τον καρπό του, το χέρι ανοίγει ξανά.

Το κόστος όλων των υλικών κυμάνθηκε μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, και οποιοδήποτε μέρος του χεριού σκιστεί ή σπάσει μπορεί να εκτυπωθεί σε 3D και να αντικατασταθεί. Ο ίδιος ο Farmer, που κάνει 3D εκτυπώσεις στο εργαστήριο του Johnson, θα αποφοιτήσει από το σχολείο έχοντας όλα τα απαραίτητα αρχεία για να συνεχίσει να δημιουργεί αντικαταστάσεις όσο χρησιμοποιεί το χέρι.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr