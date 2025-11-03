Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

 03.11.2025 - 12:24
Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της κατεχόμενης Λύσης, αναφέρει ο Ε/κ Συμπρόεδρος της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικοί χώροι

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε φωτογραφίες από το εσωτερικό του ναού που φανερώνουν την ομορφιά στο εσωτερικό της εκκλησίας οι οποίες πραγματικά εντυπωσιάζουν.

Όπως εξάλλου είχε αναφέρει  ο κ. Κτωρής σε προηγούμενη δημοσίευση στο Facebook, οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Λύσης ολοκληρώθηκαν. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την κοινή προσπάθεια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συντηρητών.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η εκκλησία, έργο του διακεκριμένου πρωτομάστορα Μάστρε - Γιακουμή (Ιάκωβου Παύλου), ολοκληρώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί αριστούργημα της κυπριακής ναοδομικής τέχνης. Ο Μάστρε Γιακουμής συνδυάζοντας τη λαϊκή λιθοδομική παράδοση με στοιχεία νεογοτθικής αρχιτεκτονικής δημιούργησε ένα μνημείο, μοναδικής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας, που μαρτυρεί την δεξιοτεχνία των Κυπρίων μαστόρων σε μια εποχή χωρίς μηχανικά μέσα.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη εφικτή χάρη στην καθοριστική συνεισφορά της κοινότητας, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική καθοδήγηση της UNDP.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Την ομάδα των μελετητών/συντηρητών αποτέλεσαν η Λυσιώτισσα Margarita L. Petrou, ο Enver Eronen, η Δέσποινα Αθανασίου, ο Ismael Safkan, η Katerina Athienitou και ο Χρίστος Καρής. Την επίβλεψη των εργασιών ανέλαβε εκ μέρους της UNDP η Fatos Mullaaziz.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

 03.11.2025 - 12:26
Επόμενο άρθρο

Ψάχνουν τον Αντρέα Μιχαηλίδη στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία του

 03.11.2025 - 12:42
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

  •  03.11.2025 - 12:17
Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

  •  03.11.2025 - 11:21
Ερντογάν: «Η Κύπρος στο... μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

Ερντογάν: «Η Κύπρος στο... μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

  •  03.11.2025 - 12:47
Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

  •  03.11.2025 - 12:44
Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

  •  03.11.2025 - 11:26
Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

  •  03.11.2025 - 12:24
Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

  •  03.11.2025 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα