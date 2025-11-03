Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε φωτογραφίες από το εσωτερικό του ναού που φανερώνουν την ομορφιά στο εσωτερικό της εκκλησίας οι οποίες πραγματικά εντυπωσιάζουν.

Όπως εξάλλου είχε αναφέρει ο κ. Κτωρής σε προηγούμενη δημοσίευση στο Facebook, οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Λύσης ολοκληρώθηκαν. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την κοινή προσπάθεια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συντηρητών.

Η εκκλησία, έργο του διακεκριμένου πρωτομάστορα Μάστρε - Γιακουμή (Ιάκωβου Παύλου), ολοκληρώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί αριστούργημα της κυπριακής ναοδομικής τέχνης. Ο Μάστρε Γιακουμής συνδυάζοντας τη λαϊκή λιθοδομική παράδοση με στοιχεία νεογοτθικής αρχιτεκτονικής δημιούργησε ένα μνημείο, μοναδικής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας, που μαρτυρεί την δεξιοτεχνία των Κυπρίων μαστόρων σε μια εποχή χωρίς μηχανικά μέσα.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη εφικτή χάρη στην καθοριστική συνεισφορά της κοινότητας, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική καθοδήγηση της UNDP.

Την ομάδα των μελετητών/συντηρητών αποτέλεσαν η Λυσιώτισσα Margarita L. Petrou, ο Enver Eronen, η Δέσποινα Αθανασίου, ο Ismael Safkan, η Katerina Athienitou και ο Χρίστος Καρής. Την επίβλεψη των εργασιών ανέλαβε εκ μέρους της UNDP η Fatos Mullaaziz.