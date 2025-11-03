Η Πετρολίνα Πλατινένιος Χορηγός της εκστρατείας Let’s do it! Cyprus 2025

Παράλληλα, η Πετρολίνα, με την ομάδα εθελοντών Petrolina Energy Team, συμμετείχε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου σε εκστρατεία καθαρισμού στο Παττίχειο Πάρκο Λάρνακας, συμβάλλοντας έμπρακτα στον στόχο της εκστρατείας για καθαρισμό της Κύπρου, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, σε θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντός μας.

Όπως δήλωσε η Εκτελεστική Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited Γεωργία Λευκαρίτη:«Στηρίζουμε την εκστρατεία "Let’s Do It! Cyprus" από το 2014, μια προσπάθεια στην οποία πιστέψαμε και αγκαλιάσαμε από τα πρώτα χρόνια της διεξαγωγής της, το 2012. Για την Πετρολίνα, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, που η εκστρατεία έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη περιβαλλοντική και ταυτόχρονα εθελοντική δράση στην Κύπρο».

Το Let’s Do It! Cyprus 2025, διοργανώνεται από το περιβαλλοντικό και εθελοντικό δίκτυο Together Cyprus, υπό την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση στην Κύπρο, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, σχολεία, εταιρείες, οργανισμοί και μεμονωμένοι πολίτες από όλη την Κύπρο.