Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧριστοδουλίδης: «Έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για επανέναρξη συνομιλιών - Ο μόνος που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά είναι η Τουρκία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: «Έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για επανέναρξη συνομιλιών - Ο μόνος που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά είναι η Τουρκία»

 03.11.2025 - 13:26
Χριστοδουλίδης: «Έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για επανέναρξη συνομιλιών - Ο μόνος που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά είναι η Τουρκία»

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Ο Πρόεδρος, ο οποίος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από την τέλεση εγκαινίων του Παραρτήματος Κύπρου (Λευκωσίας) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λευκωσία, είπε ότι η πλευρά μας είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται να μετατίθεται για το 2026 -όταν θα είναι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - το επόμενο στάδιο στο Κυπριακό εφόσον η συνάντηση Ερχιουρμαν - Ολγκίν θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος είπε ότι το ένα θέμα δεν επηρεάζει το άλλο. 

Θα ήταν ευχής έργο, συνέχισε, η κ. Ολγκίν να ερχόταν στην Κύπρο ως είχε σχεδιάσει στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό για λόγους που είναι γνωστοί. 

"Από εκεί και πέρα το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. Φυσικά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου".

Ερωτηθείς γιατί ο κ. Ερντογάν καθυστερεί, είπε "δεν μπορώ να γνωρίζω το τι κάνει ο κ. Ερντογάν, εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι το τι κάνουμε εμείς. Οπως κατ' επανάληψη έχω δηλώσει και το έχουμε δείξει και στην πράξη, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή".

"Το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, δεν είναι κάτι που προκαλείται από τη δική μας πλευρά" τόνισε.  

Ερωτηθείς για την ημερομηνία της συνάντησής του με τον νέο Τ/κ ηγέτη και γιατί θα γίνει χωρίς την παρουσία των ΗΕ, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι όταν μίλησε με τον κ. Ερχιουρμαν του εξέφρασε την ετοιμότητα να συναντηθούν "ακόμη και την επόμενη μέρα".

"Μου είπε να του δώσω λίγο χρόνο, την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί μου για να μου πει πότε είναι έτοιμος να γίνει συνάντηση. Του είπα θέλω να συζητήσουμε, να βρεθούμε οι δύο μας. Πάντα η συζήτηση είναι μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εξάλλου είναι τα ΗΕ που θα βοηθήσουν να γίνει η συνάντηση", είπε ο Πρόεδρος και υπενθύμισε ξανά ότι όταν ο ίδιος εξελέγη και ζητησε συναντηση με τον τότε Τ/κ ηγέτη ήταν τα ΗΕ που βοήθησαν να γίνει συνάντηση στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου. 

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Κύπρος επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που στήνεται στην περιοχή και ότι η λύση στο Κυπριακό είναι τα δύο κράτη, ο Πρόεδρος είπε αρχικά ότι δεν έχει δει τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, αλλά σχολίασε ότι "ο μόνος που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά στην περιοχή προσπαθώντας να υλοποιήσει μια νεοοθωμανική προσέγγιση είναι η Τουρκία και ας ρωτήσει όλα τα γειτονικά κράτη ποια είναι η άποψή τους σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή". 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε ρόλο μπαρμπέρη η Αννίτα: Ξυρίζει τον Ανδρέα Κωνσταντίνου – Ποιος ο λόγος - Δείτε φωτογραφία

 03.11.2025 - 13:20
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Καινούργιου: Το θαύμα που βίωσε το καλοκαίρι - Μου είπε να προσευχηθώ και σε 3 μέρες θα γίνει...

 03.11.2025 - 13:55
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

  •  03.11.2025 - 12:17
Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

  •  03.11.2025 - 11:21
Στην Κύπρο την Τετάρτη η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας ενόψει Προεδρίας

Στην Κύπρο την Τετάρτη η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας ενόψει Προεδρίας

  •  03.11.2025 - 14:18
Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

  •  03.11.2025 - 12:44
Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

  •  03.11.2025 - 11:26
Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

  •  03.11.2025 - 12:24
Σε ρόλο μπαρμπέρη η Αννίτα: Ξυρίζει τον Ανδρέα Κωνσταντίνου – Ποιος ο λόγος - Δείτε φωτογραφία

Σε ρόλο μπαρμπέρη η Αννίτα: Ξυρίζει τον Ανδρέα Κωνσταντίνου – Ποιος ο λόγος - Δείτε φωτογραφία

  •  03.11.2025 - 13:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα