Βασίλης Πάλμας: «Η ελευθερία και η ασφάλεια δεν είναι δεδομένα, αλλά κατακτώνται με θυσίες»

Μιλώντας σε εκδήλωση απονομής μεταλλίων σε έξι απόστρατους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατά την τουρκική εισβολή το 1974, στην οποία παρευρέθηκε και ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο κ. Πάλμας εξέφρασε τη δέσμευση «να κρατήσουμε ζωντανό το παράδειγμά τους και να το μεταφέρουμε ακέραιο στις επόμενες γενιές, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να φωτίζει το δρόμο μας, μέχρι την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Ανέφερε ότι επιβεβαιώνουμε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τη δράση και την προσφορά τους και πρόσθεσε ότι «η πορεία τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα θάρρους, αυτοθυσίας και ηθικής ακεραιότητας, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια δεν είναι δεδομένα αγαθά, αλλά κερδίζονται και διατηρούνται μέσα από συνεχή προσπάθεια και προσωπική δέσμευση».

«Ορθώνοντας υπερήφανα το ανάστημα απέναντι στον άνομο εισβολέα, πολέμησαν με ακλόνητη πίστη και αποφασιστικότητα για τις αξίες, τα ιδανικά και τις διαχρονικές παρακαταθήκες του Ελληνισμού», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η Πολιτεία, σε συνέχεια της απόφασής της για απονομή του Αναμνηστικού Μεταλλίου Πολέμου σε εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού της Δημοκρατίας, που υπηρέτησαν ευδοκίμως κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, και στους συγγενείς όσων εξ αυτών δεν βρίσκονται εν ζωή, αποφάσισε να επεκτείνει την τιμή αυτή, συμπεριλαμβάνοντας και τα ονόματά τους στη λίστα των δικαιούχων του Μεταλλίου.

Αναφέροντας ότι κάποιοι από τους τιμώμενους σήμερα δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας, ο κ. Πάλμας είπε ότι «η φυσική τους απουσία, δεν μειώνει στο ελάχιστο το μέγεθος της παρουσίας τους στη συλλογική μας μνήμη».

«Ζουν μέσα από την προσφορά τους και την παρακαταθήκη που μας άφησαν, μέσα από τις αναμνήσεις όσων τους γνώρισαν και συναναστράφηκαν μαζί τους, καθώς και μέσα από τις οικογένειές τους, που τους αγάπησαν και συνεχίζουν καθημερινά να τους κρατούν ζωντανούς στις καρδιές τους», κατέληξε.