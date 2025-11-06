Ecommbx
Γεύμα με… προεδρική σημασία: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρέσβη των ΗΑΕ στη Λευκωσία – Στο τραπέζι η σταθερότητα στην περιοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεύμα με… προεδρική σημασία: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρέσβη των ΗΑΕ στη Λευκωσία – Στο τραπέζι η σταθερότητα στην περιοχή

 06.11.2025 - 16:16
Γεύμα με… προεδρική σημασία: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρέσβη των ΗΑΕ στη Λευκωσία – Στο τραπέζι η σταθερότητα στην περιοχή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρακάθισε σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025, σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κ. Mohammed Saif Helal Al Shehhi, στην οικία του, στη Λευκωσία.

Σε σύντομη μεταξύ τους συνάντηση, πριν από το γεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τις ενέργειες που θα διασφαλίσουν συνθήκες σταθερότητας και συνεργασίας.

Και πρόσθεσε: «Ως Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, και η Κύπρος ηγείται αυτής της προσπάθειας εντός της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξουν θετικά και απτά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Και πρέπει να πω ότι είμαι αισιόδοξος για τις συζητήσεις μου τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.»

Από πλευράς του, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καλωσόρισε τον Πρόεδρο και εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία να φέρει κοντά την ΕΕ με τις αραβικές χώρες.

Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στην νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

