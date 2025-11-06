Ecommbx
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως υπαλλήλους: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή

 06.11.2025 - 16:15
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως υπαλλήλους: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή

Όσο οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, οι Αυστριακοί μετράνε… κενές θέσεις εργασίας. Από τα σαλέ της Carintia μέχρι τα μπαρ στην Estiria, η χώρα των Άλπεων ετοιμάζεται για τη χειμερινή σεζόν και χρειάζεται επειγόντως προσωπικό.

Και όχι, δεν μιλάμε για εθελοντές. Μιλάμε για μισθωτούς που θα λαμβάνουν μίνιμουμ 3.000 ευρώ το μήνα, συν φαγητό και στέγη. Τίμιο deal.

3.000 ευρώ, δωμάτιο με μπάνιο και... σπα μετά τη δουλειά
Οι θέσεις εγρασίας αφορούν κυρίως σε ξενοδοχεία, κουζίνες, μπαρ και υπηρεσίες φιλοξενίας. Προσφέρουν σε κάθε εργαζόμενο ατομικό δωμάτιο με ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση, Wi-Fi, ακόμα και πρόσβαση σε γυμναστήριο ή σπα. Πάνω-κάτω, δηλαδή, ίδια φασούλα με όσα αντικρύζουν όσοι αποφασίζουν να δουλέψουν σεζόν σε κάποιο ελληνικό νησί.

Για εσένα που αγχώνεσαι επειδή δεν έχεις βγάλει Τουριστικές Επιχειρήσεις ή κάποια σχολή για σεφ, καλό είναι να ξέρεις πως ΔΕΝ απαιτείται εμπειρία. Προαπαιτούμενα είναι μονάχα η καλή διάθεση και η αντοχή στο... κρύο. Οι εργοδότες υπόσχονται, εκτός από τον μισθό, και εκπτώσεις σε ski-pass. Ναι, καλά κατάλαβες. Θα σε πληρώνουν για να σουλατσάρεις στους αναβατηρές, όταν έχεις κέφι και ελεύθερο χρόνο.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EURES. Αν έχεις διαβατήριο χώρας της ΕΕ και βασική γνώση αγγλικών ή γερμανικών, αρκεί να κάνεις μια απλή εγγραφή στις τοπικές αρχές και να έχεις Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (EHIC) ή άλλο ασφαλιστήριο υγείας (π.χ ΕΦΚΑ) σε ισχύ. Τόσο απλό.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στην νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

