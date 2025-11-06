Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως υπαλλήλους: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή

Και όχι, δεν μιλάμε για εθελοντές. Μιλάμε για μισθωτούς που θα λαμβάνουν μίνιμουμ 3.000 ευρώ το μήνα, συν φαγητό και στέγη. Τίμιο deal.

3.000 ευρώ, δωμάτιο με μπάνιο και... σπα μετά τη δουλειά

Οι θέσεις εγρασίας αφορούν κυρίως σε ξενοδοχεία, κουζίνες, μπαρ και υπηρεσίες φιλοξενίας. Προσφέρουν σε κάθε εργαζόμενο ατομικό δωμάτιο με ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση, Wi-Fi, ακόμα και πρόσβαση σε γυμναστήριο ή σπα. Πάνω-κάτω, δηλαδή, ίδια φασούλα με όσα αντικρύζουν όσοι αποφασίζουν να δουλέψουν σεζόν σε κάποιο ελληνικό νησί.

Για εσένα που αγχώνεσαι επειδή δεν έχεις βγάλει Τουριστικές Επιχειρήσεις ή κάποια σχολή για σεφ, καλό είναι να ξέρεις πως ΔΕΝ απαιτείται εμπειρία. Προαπαιτούμενα είναι μονάχα η καλή διάθεση και η αντοχή στο... κρύο. Οι εργοδότες υπόσχονται, εκτός από τον μισθό, και εκπτώσεις σε ski-pass. Ναι, καλά κατάλαβες. Θα σε πληρώνουν για να σουλατσάρεις στους αναβατηρές, όταν έχεις κέφι και ελεύθερο χρόνο.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EURES. Αν έχεις διαβατήριο χώρας της ΕΕ και βασική γνώση αγγλικών ή γερμανικών, αρκεί να κάνεις μια απλή εγγραφή στις τοπικές αρχές και να έχεις Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (EHIC) ή άλλο ασφαλιστήριο υγείας (π.χ ΕΦΚΑ) σε ισχύ. Τόσο απλό.

