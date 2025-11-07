Σκόνη και υγρασία προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα

Σύμφωνα με τη γραπτή ανακοίνωση της «αρχής}, το φαινόμενο επηρέασε τους γυάλινους μονωτές στις γραμμές υψηλής τάσης.

Όπως αναφέρεται, η συσσώρευση σκόνης σε συνδυασμό με την αυξημένη πρωινή υγρασία δημιούργησε ένα αγώγιμο στρώμα στις επιφάνειες των μονωτών, με αποτέλεσμα το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους αυτοπροστασίας. Η «αρχή» αναφέρει ότι οι ετήσιες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού είχαν ολοκληρωθεί την άνοιξη, ωστόσο οι πρόσφατες κλιματικές συνθήκες, με τις συχνές περιόδους σκόνης και την ξηρασία, αύξησαν τον κίνδυνο βλαβών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης των γυάλινων μονωτών με νέους, τεχνολογίας σιλικόνης, οι οποίοι επηρεάζονται λιγότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η σχετική διαδικασία διαγωνισμού έχει ολοκληρωθεί και τα υλικά έχουν αρχίσει να παραλαμβάνονται, προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ