Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣκόνη και υγρασία προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκόνη και υγρασία προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα

 07.11.2025 - 18:07
Σκόνη και υγρασία προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα

Σε βραχυκυκλώματα που προκλήθηκαν από τον συνδυασμό σκόνης και υγρασίας απέδωσε η «αρχή ηλεκτρισμού» (Kıb-Tek) τις εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, που σημειώθηκαν από το πρωί στα κατεχόμενα. 

Σύμφωνα με τη γραπτή ανακοίνωση της «αρχής}, το φαινόμενο επηρέασε τους γυάλινους μονωτές στις γραμμές υψηλής τάσης.

Όπως αναφέρεται, η συσσώρευση σκόνης σε συνδυασμό με την αυξημένη πρωινή υγρασία δημιούργησε ένα αγώγιμο στρώμα στις επιφάνειες των μονωτών, με αποτέλεσμα το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους αυτοπροστασίας. Η «αρχή» αναφέρει ότι οι ετήσιες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού είχαν ολοκληρωθεί την άνοιξη, ωστόσο οι πρόσφατες κλιματικές συνθήκες, με τις συχνές περιόδους σκόνης και την ξηρασία, αύξησαν τον κίνδυνο βλαβών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης των γυάλινων μονωτών με νέους, τεχνολογίας σιλικόνης, οι οποίοι επηρεάζονται λιγότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η σχετική διαδικασία διαγωνισμού έχει ολοκληρωθεί και τα υλικά έχουν αρχίσει να παραλαμβάνονται, προστίθεται στην ανακοίνωση. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος για τον Αντιδήμαρχο Λάρνακας: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του - Πότε θα γίνει η κηδεια
Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων
Η εξήγηση του Kitasweather για τα «ίχνη ψεκασμών» - Τι είναι, πώς δημιουργούνται και γιατί είναι εντονότερα αυτή την εποχή
Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες
ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

 07.11.2025 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Πρώτη φορά συμβαίνει φέτος με την ενδεκάδα της ΑΕΛ

 07.11.2025 - 18:23
ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

  •  07.11.2025 - 18:56
ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

  •  07.11.2025 - 17:50
Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

  •  07.11.2025 - 12:06
ΥΠΕΞ: «Περιμένουμε την Ολγκίν και είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο στο Κυπριακό»

ΥΠΕΞ: «Περιμένουμε την Ολγκίν και είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο στο Κυπριακό»

  •  07.11.2025 - 16:53
Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

  •  07.11.2025 - 15:19
Παραμένουν στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ εν αναμονή απόφασης για «έφεση» – Δεν τους δίνουν τις ταυτότητες τους

Παραμένουν στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ εν αναμονή απόφασης για «έφεση» – Δεν τους δίνουν τις ταυτότητες τους

  •  07.11.2025 - 16:05
Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

  •  07.11.2025 - 11:44
Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη - Δείτε την ανάρτηση

Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη - Δείτε την ανάρτηση

  •  07.11.2025 - 14:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα