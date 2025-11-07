Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

 07.11.2025 - 17:50
ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

Σε κλίμα συναίνεσης, με τοποθετήσεις επί της αρχής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά χωρίς τοποθετήσεις των κομμάτων εντός της συνεδρίασης, παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, τη φορολογική μεταρρύθμιση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, το απόγευμα της Παρασκευής.

Παρουσιάζοντας τους στόχους της μεταρρύθμισης και τις προτεινόμενες αλλαγές, ο Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αυξηθεί η οροφή του οικογενειακού εισοδήματος στο οποίο υπολογίζονται οι φορολογικές εκπτώσεις φυσικών προσώπων στις €90.000, από τις €80.000 που προβλέπεται στα προτεινόμενα νομοσχέδια, σημειώνοντας ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, παρακάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν γραπτό σημείωμα με τις θέσεις τους επί των άρθρων των νομοσχεδίων και όρισε την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα για τις 17 Νοεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βουλευτές επέλεξαν, εντός της Επιτροπής, να μην προβούν σε τοποθετήσεις, αναμένοντας τις γραπτείς θέσεις όλων των φορέων επί των νομοσχεδίων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος για τον Αντιδήμαρχο Λάρνακας: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του - Πότε θα γίνει η κηδεια
Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων
Η εξήγηση του Kitasweather για τα «ίχνη ψεκασμών» - Τι είναι, πώς δημιουργούνται και γιατί είναι εντονότερα αυτή την εποχή
Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες
ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στο Καλό Χωριό - Μόλις λίγα μέτρα από Κρατικό Δάσος

 07.11.2025 - 17:29
Επόμενο άρθρο

Σκόνη και υγρασία προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα

 07.11.2025 - 18:07
ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

  •  07.11.2025 - 18:56
ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

  •  07.11.2025 - 17:50
Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

  •  07.11.2025 - 12:06
ΥΠΕΞ: «Περιμένουμε την Ολγκίν και είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο στο Κυπριακό»

ΥΠΕΞ: «Περιμένουμε την Ολγκίν και είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο στο Κυπριακό»

  •  07.11.2025 - 16:53
Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

  •  07.11.2025 - 15:19
Παραμένουν στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ εν αναμονή απόφασης για «έφεση» – Δεν τους δίνουν τις ταυτότητες τους

Παραμένουν στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ εν αναμονή απόφασης για «έφεση» – Δεν τους δίνουν τις ταυτότητες τους

  •  07.11.2025 - 16:05
Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

  •  07.11.2025 - 11:44
Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη - Δείτε την ανάρτηση

Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη - Δείτε την ανάρτηση

  •  07.11.2025 - 14:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα