Πάφος: Αλλαγές στα δρομολόγια - Ακινητοποιήθηκαν 11 λεωφορεία

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα και μέχρι τη διευθέτηση των περιστατικών.

Το νέο πρόγραμμα

Α. Μαθητική Διαδρομή Μ24: από Δευτέρα 10/11/2025 η μαθητική γραμμή Μ24 Τίμη-Αχέλεια Κολώνη προς Λύκειο Αχέλεια- Κολώνη Λύκειο Ταλιώτου -Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής θα ξεκινά 6:45 το πρωί (5 λεπτά νωρίτερα).

Β. Διαδρομή 610 (Δημοτική Αγορά – Κάτω Πάφος Λιμανάκι) / Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από Δημοτική Αγορά : 6:05,6:35,7:05,7:35,8:05,8:20,8:35,8:50,9:05,9:25,9:45,10:05,10:25,11:05, 11:45,12:20,12:45,12:55, 14:15,14:30,14:55,15:10,15:35,15:45,16:20,19:20,19:50,20:20, 20:50,21:20,21:50,22:20,22:50,23:20

Από σταθμό λιμανιού : 6:20,6:50,7:20,8:05,8:20,8:35,8:50,9:05,9:25,9:45,10:05,10:45,11:25,12:00,12:25,12:35,13:00,14:35,14:50,15:15,15:30,16:05,16:40,19:35,20:05,20:35,21:05,21:35,22:05, 22:35, 23:05,23:35

Γ. Διαδρομή 611 (Σταθμός Τάφοι Βασιλέων – Δημοτική Πλαζ Γεροσκήπου Waterpark) /Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από σταθμό Τάφοι των Βασιλέων: 06:20, 6:30, 7:05, 7:55, 8:05 - 10:05 (κάθε 10 λεπτά), 10:30 - 17:45 (κάθε 20 - 25 λεπτά), 18:05 – 23:45 (κάθε 20 λεπτά), 00:00, 00:20, 00:35

Από Δημοτική πλάζ Γεροσκήπου (Waterpark): 6:45, 7:30, 8:25 – 10:35 (κάθε 10 λεπτά), 11:00 - 17:30, (κάθε 20 - 25 λεπτά), 18:00, 18:15, 18:35 – 23:55 (κάθε 20 λεπτά), 00:10, 00:25, 00:45, 01:00

Δ. Διαδρομή 615 (Σταθμός Τάφοι Των Βασιλέων - Κόλπος Κοραλλίων από Δευτέρα 10/11/2025) / Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από Σταθμό Τάφοι των Βασιλέων: 6:20, 6:30, 7:30, 8:00 – 10:00, 10:20- 18:00 (κάθε 15-25 λεπτά), 18:00 - 00:15 (κάθε 15-20 λεπτά), 00:40

Από Κόλπο Κοραλλίων : 7:00, 8:00, 8:30 - 09:10 (κάθε 10 λεπτά), 09:25 – 10:35 (κάθε 10 λεπτά), 10:55 – 18:20 (κάθε 15-25 λεπτά), 18:30 - 00:45 (κάθε 15-20 λεπτά), 01:05

Όπως αναφέρει ο κ. Ροδοσθένους το Σάββατο και Κυριακή 08+09/11/2025 θα ισχύσει το υφιστάμενο πρόγραμμα διαδρομών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ