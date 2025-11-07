Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠάφος: Αλλαγές στα δρομολόγια - Ακινητοποιήθηκαν 11 λεωφορεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάφος: Αλλαγές στα δρομολόγια - Ακινητοποιήθηκαν 11 λεωφορεία

 07.11.2025 - 18:38
Πάφος: Αλλαγές στα δρομολόγια - Ακινητοποιήθηκαν 11 λεωφορεία

Σε αλλαγές δρομολογίων προχωρά ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου μετά την ακινητοποίηση 11 λεωφορείων του ΟΣΥΠΑ για σκοπούς ελέγχου, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Οργανισμού Ανδρέα Ροδοσθένους.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα και μέχρι τη διευθέτηση των περιστατικών.

Το νέο πρόγραμμα

Α. Μαθητική Διαδρομή Μ24: από Δευτέρα   10/11/2025 η μαθητική γραμμή  Μ24 Τίμη-Αχέλεια Κολώνη προς Λύκειο Αχέλεια- Κολώνη Λύκειο Ταλιώτου -Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής θα ξεκινά 6:45 το πρωί  (5 λεπτά νωρίτερα).

Β. Διαδρομή 610 (Δημοτική Αγορά – Κάτω Πάφος Λιμανάκι) / Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από Δημοτική Αγορά : 6:05,6:35,7:05,7:35,8:05,8:20,8:35,8:50,9:05,9:25,9:45,10:05,10:25,11:05, 11:45,12:20,12:45,12:55, 14:15,14:30,14:55,15:10,15:35,15:45,16:20,19:20,19:50,20:20, 20:50,21:20,21:50,22:20,22:50,23:20

Από σταθμό λιμανιού : 6:20,6:50,7:20,8:05,8:20,8:35,8:50,9:05,9:25,9:45,10:05,10:45,11:25,12:00,12:25,12:35,13:00,14:35,14:50,15:15,15:30,16:05,16:40,19:35,20:05,20:35,21:05,21:35,22:05, 22:35, 23:05,23:35

Γ. Διαδρομή 611 (Σταθμός Τάφοι Βασιλέων – Δημοτική Πλαζ Γεροσκήπου Waterpark) /Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από σταθμό Τάφοι των Βασιλέων:  06:20, 6:30, 7:05, 7:55, 8:05 - 10:05 (κάθε 10 λεπτά), 10:30 -  17:45 (κάθε 20 - 25 λεπτά), 18:05 – 23:45 (κάθε 20 λεπτά), 00:00, 00:20, 00:35

Από Δημοτική πλάζ Γεροσκήπου  (Waterpark): 6:45, 7:30, 8:25 – 10:35 (κάθε 10 λεπτά), 11:00 - 17:30, (κάθε 20 - 25 λεπτά), 18:00, 18:15, 18:35 – 23:55 (κάθε 20 λεπτά), 00:10, 00:25, 00:45, 01:00

Δ. Διαδρομή 615 (Σταθμός Τάφοι Των Βασιλέων - Κόλπος Κοραλλίων από Δευτέρα 10/11/2025) / Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από Σταθμό Τάφοι των Βασιλέων: 6:20, 6:30, 7:30, 8:00 – 10:00, 10:20- 18:00 (κάθε 15-25 λεπτά), 18:00 - 00:15 (κάθε 15-20 λεπτά), 00:40

Από Κόλπο Κοραλλίων :  7:00, 8:00, 8:30 - 09:10 (κάθε 10 λεπτά), 09:25 – 10:35 (κάθε 10 λεπτά), 10:55 – 18:20 (κάθε 15-25 λεπτά),  18:30 - 00:45 (κάθε 15-20 λεπτά), 01:05

Όπως αναφέρει ο κ. Ροδοσθένους το Σάββατο και Κυριακή 08+09/11/2025 θα ισχύσει το υφιστάμενο πρόγραμμα διαδρομών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος για τον Αντιδήμαρχο Λάρνακας: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του - Πότε θα γίνει η κηδεια
Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων
Η εξήγηση του Kitasweather για τα «ίχνη ψεκασμών» - Τι είναι, πώς δημιουργούνται και γιατί είναι εντονότερα αυτή την εποχή
Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες
ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώτη φορά συμβαίνει φέτος με την ενδεκάδα της ΑΕΛ

 07.11.2025 - 18:23
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

 07.11.2025 - 18:56
ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

  •  07.11.2025 - 18:56
ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

ΥΠΟΙΚ: Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις

  •  07.11.2025 - 17:50
Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

  •  07.11.2025 - 12:06
ΥΠΕΞ: «Περιμένουμε την Ολγκίν και είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο στο Κυπριακό»

ΥΠΕΞ: «Περιμένουμε την Ολγκίν και είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο στο Κυπριακό»

  •  07.11.2025 - 16:53
Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

  •  07.11.2025 - 15:19
Παραμένουν στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ εν αναμονή απόφασης για «έφεση» – Δεν τους δίνουν τις ταυτότητες τους

Παραμένουν στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ εν αναμονή απόφασης για «έφεση» – Δεν τους δίνουν τις ταυτότητες τους

  •  07.11.2025 - 16:05
Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

  •  07.11.2025 - 11:44
Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη - Δείτε την ανάρτηση

Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη - Δείτε την ανάρτηση

  •  07.11.2025 - 14:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα