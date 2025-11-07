Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

 07.11.2025 - 18:56
ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

«Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Νορβηγίας, την οποία μετέφερε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή υλικού που σχετίζεται με την άμυνα και διπλής χρήσης υλικού για στρατιωτική χρήση στην Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής μας συνεργασίας, Κύπρου - Νορβηγίας», είπε ο Πρόεδρος σε ανάρτηση στο 'Χ'.

Κυβερνητική πηγή σημείωσε ότι η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια.

Την απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

«Η απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να αναθεωρήσει το πλαίσιο εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού προς την Κύπρο αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου, αλλά και ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η ίδια πηγή.

Πρόκειται, πρόσθεσε, για αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών και συνεχούς διαλόγου που είχε αναπτύξει η Λευκωσία με το Όσλο, με στόχο την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης της Κύπρου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διατλαντικών συνεργασιών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου Κύπρος και Νορβηγία συνεργάζονται ήδη σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς τους ρόλου, κατέληξε η κυβερνητική πηγή. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

