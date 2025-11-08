Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

H "Aλήθεια" στεγάζει το κύριο της θέμα κάτω από τον τίτλο "Το υπουργείο που τινάζει τη λογική.." και γράφει ότι από το οργανωμένο έγκλημα και τις λαμπρατζιές στα χαλιά και τα πράσινα άλογα των 85 ευρώ είναι μεταξύ άλλων πρόστιμα που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης αναφερόμενη σε διαρκείς γκάφες. Αλλού αναφέρει ότι πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου στην παιδεία, με το ν/σ για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να είναι στον αέρα. Σε άλλο θέμα η "Α" γράφει για θετική εξέλιξη στην απαλλαγή των 5 Ε/κ που κρατούνται στα κατεχόμενα παράνομα.

"Μαλλιά κουβάρια στο ΚΕΒΕ λόγω Προεδρικού" είναι ο τίτλος του κύριου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρεται σε έντονη αμφισβήτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου για κρυφές συνεννοήσεις με τον ΠτΔ σε θυελλώδη και με βαριούς χαρακτηρισμούς χθεσινή συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΒΕ. Γράφει αλλού για την αθώωση των 5 Ε/κ μετά από 80 ημέρες, αναφέροντας ότι στο κενό και με βούλα "στρατιωτικού δικαστηρίου" έπεσε η σκευωρία που έστησε σε βάρος τους ο Τατάρ. Αναφέρεται σε άλλο ρεπορτάζ στα στεγαστικά προγράμματα της Κυβέρνησης το 2026 για προσιτή στέγη και αξιοπρεπή κατοικία.

Ο "Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Μαλάκωσε ο Μάκης για να προλάβει" και αναφέρεται σε πρώτο θετικό βήμα στη Βουλή για τη φορολογική μεταρρύθμιση με αύξηση των δικαιούχων εκπτώσεων. Αλλού γράφει ότι σημαντικός αριθμός Κυπρίων πληρώνει ιδιωτικές εταιρείες για στρατιωτική εκπαίδευση και ζητείται αλλαγή νομοθεσίας για εκπαίδευση σε κυπριακό έδαφος. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρεται στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και σημειώνει ότι οι δαπάνες για την παιδεία ανέρχονται σε 1,611 δισ. ευρώ.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "'Καυτό' το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών" αναφέροντας ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει πίσω παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων με την Υπουργό να αναφέρει ότι με τυχόν νέες συγκλίσεις τίθεται σε κίνδυνο η "επιστημονικότητα". Αλλού αναφέρεται σε ανισότητες και συμφέροντα σε βάρος ασθενών με αναπηρία και ηλικιωμένων με το ν/σ που ψηφίστηκε για τα κέντρα αποκατάστασης. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνάντηση με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΑΕ ότι ο ουρανός είναι το όριο όσον αφορά τις σχέσεις της Κύπρου με τα ΗΑΕ και σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών στη Βουλή ότι βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' με τίτλο "Αθώοι οι Ε/κ" γράφει στο κύριό της θέμα ότι το "δικαστήριο" στα κατεχόμενα απάλλαξε τους 3 Ε/κ από τις κατηγορίες, ενώ οι 2 αντιμετωπίζουν ακόμη κατηγορίες για το «αδίκημα» της «παραβίασης του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου». Γράφει αλλού ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στη Βουλή κατά την έναρξη συζήτησης των ν/σ για τη φορολογική μεταρρύθμιση ότι η φορομεταρρύθμιση θα ωφελήσει τις γενιές που θα έρθουν. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου στη Βουλή για υπαρξιακή απειλή κατά της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ