Διεθνή Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες
ΔΙΕΘΝΗ

Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες

 08.11.2025 - 10:45
Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

 

 

«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

 

 

Πηγή: protothema.gr

 

