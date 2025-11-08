Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού άντρα στην Αγία Νάπα.
❗️🌪🇧🇷 - A powerful tornado ravaged the small city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, late on Friday, November 7, 2025, unleashing winds exceeding 62 mph that tore roofs from homes, toppled trees and power poles, and collapsed masonry structures, leaving streets blocked… pic.twitter.com/EycrLV8vA8— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 8, 2025
«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.
👀 More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/HSi93dYCfa— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025
Πηγή: protothema.gr
